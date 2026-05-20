„Furnicuțele”, invitat Bogdan de la Ploiești. Prima oară când artistul apare alături de Vanessa într-o emisiune

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitat a fost Bogdan de la Ploiești. A avut-o alături de el pe Vanessa, partenera sa.

Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 17:12 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 15:13
Bogdan de la Ploiești, invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, a vorbit despre momentele din copilărie, dar și despre viața sa amoroasă din prezent.

Artistul a povestit cum, deși părinții săi nu au fost cântăreți de meserie, talentul pentru muzică l-a primit de la mama sa. Aceasta a fost rugată de către Denise Rifai să interpreteze o piesă a fiului său.

„Nici mama, nici tata nu au făcut muzică. Mama cântă muzică de petrecere, ne-a mai cântat nouă. Nu a cântat niciodată.”, a povestit Bogdan de la Ploiești despre mama sa. Atunci când tatăl artistului a aflat că tânărul de 14 ani își dorea cu ardoare să înceapă o carieră în muzică, nu a fost de acord absolut deloc.

În cele din urmă, a fost nevoit să îl susțină. O altă persoană care i-a fost alături și a muncit cu el de la prima piesă care a ajuns hit a fost Boier Bibescu.

„Există o parte frumoasă și una mai puțin frumoasă. Nu am făcut vila deodată, am construit muncă cu muncă.”, a spus Boier Bibescu despre felul în care a lucrat încă de la început cu BDLP. De 7 ani, cei doi lucrează împreună.

Vanessa, noua sa parteneră, a precizat că îi este alături în tot ceea ce face. De asemenea, artistul a dezvăluit că nu este geloasă, dat fiind faptul că el s-a schimbat. A avut o relație în trecut cu Cristina Pucean, însă în cele din urmă lucrurile s-au finalizat între cei doi.

Vanessa a dezvăluit că a fost primită în familia lui Bogdan de la Ploiești ca și cum ar fi fost acolo pentru totdeauna, ca o fiică.

„Copiii îi divinizez, îmi place să mă joc cu ei, să dorm cu ei. E cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple în viața mea.”, a transmis Vanessa.

Cum s-au cunoscut Bogdan de la Ploiești și Vanessa

Cei doi s-au cunoscut la Barcelona, cu toate că se știau deja de 10 ani, cel puțin. Vanessa este sora unui prieten de-ai lui Bogdan.

„Eu consider că ne-am îndrăgostit la prima vedere. Nu i-am promis nimic. Ne-am cuplat, viața ei s-a schimbat în bine.”, a transmis Bogdan de la Ploiești. Artistul a povestit că și viața sa s-a schimbat „la maxim”, și faptul că este cel mai fericit om de pe pământ îl ajută să meargă mai departe indiferent de greutățile care apar pe drum.

Bogdan de la Ploiești este invitatul zilei la Furnicuțele, de la ora 17:00, la Antena 1!...
