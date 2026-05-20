„Furnicuțele”, invitat Bogdan de la Ploiești. Prima oară când artistul apare alături de Vanessa într-o emisiune

Bogdan de la Ploiești, invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, a vorbit despre momentele din copilărie, dar și despre viața sa amoroasă din prezent.
Prima oară când artistul apare alături de Vanessa într-o emisiune
Artistul a povestit cum, deși părinții săi nu au fost cântăreți de meserie, talentul pentru muzică l-a primit de la mama sa. Aceasta a fost rugată de către Denise Rifai să interpreteze o piesă a fiului său.
„Nici mama, nici tata nu au făcut muzică. Mama cântă muzică de petrecere, ne-a mai cântat nouă. Nu a cântat niciodată.”, a povestit Bogdan de la Ploiești despre mama sa. Atunci când tatăl artistului a aflat că tânărul de 14 ani își dorea cu ardoare să înceapă o carieră în muzică, nu a fost de acord absolut deloc.
În cele din urmă, a fost nevoit să îl susțină. O altă persoană care i-a fost alături și a muncit cu el de la prima piesă care a ajuns hit a fost Boier Bibescu.
„Există o parte frumoasă și una mai puțin frumoasă. Nu am făcut vila deodată, am construit muncă cu muncă.”, a spus Boier Bibescu despre felul în care a lucrat încă de la început cu BDLP. De 7 ani, cei doi lucrează împreună.
Vanessa, noua sa parteneră, a precizat că îi este alături în tot ceea ce face. De asemenea, artistul a dezvăluit că nu este geloasă, dat fiind faptul că el s-a schimbat. A avut o relație în trecut cu Cristina Pucean, însă în cele din urmă lucrurile s-au finalizat între cei doi.
Vanessa a dezvăluit că a fost primită în familia lui Bogdan de la Ploiești ca și cum ar fi fost acolo pentru totdeauna, ca o fiică.
„Copiii îi divinizez, îmi place să mă joc cu ei, să dorm cu ei. E cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple în viața mea.”, a transmis Vanessa.
Cum s-au cunoscut Bogdan de la Ploiești și Vanessa
Cei doi s-au cunoscut la Barcelona, cu toate că se știau deja de 10 ani, cel puțin. Vanessa este sora unui prieten de-ai lui Bogdan.
„Eu consider că ne-am îndrăgostit la prima vedere. Nu i-am promis nimic. Ne-am cuplat, viața ei s-a schimbat în bine.", a transmis Bogdan de la Ploiești. Artistul a povestit că și viața sa s-a schimbat „la maxim", și faptul că este cel mai fericit om de pe pământ îl ajută să meargă mai departe indiferent de greutățile care apar pe drum.