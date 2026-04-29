„Furnicuțele”, invitat Natanticu. Moment emoționant alături de surorile artistului, cum arată acestea

În ediția aceasta din "Furnicuțele", Denise Rifai l-a avut invitat pe Cosmin Natanticu. Artistul s-a prezentat așa cum nu a mai fost văzut până acum.

Denise Rifai și-a încântat fanii încă o dată în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. De data aceasta, invitatul a fost Cosmin Natanticu. Prezentatoarea l-a descris drept „direct, carismatic, mereu bine dispus, un om care a transformat viața de zi cu zi în spectacolul, comediant, actor, om de afaceri în HORECA”.

Deși de cele mai multe ori Cosmin Natanticu apare în fața fanilor cu zâmbetul pe buze, acum a avut și câteva povești mai emoționante. De asemenea, a vorbit cu două dintre surorile sale care l-au descris astfel.

Moment emoționant alături de surorile artistului, cum arată acestea

Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Cosmin Natanticu s-a implicat în jocurile propuse de Oase și Denise Rifai, dar a și vorbit cu două dintre surorile sale. Acestea au fost de acord să îl descrie pe fratele lor așa cu nimeni nu l-a mai cunoscut până acum.

Articolul continuă după reclamă

Natanticu a povestit despre cele două momente în care a călătorit la Muntele Athos și a descoperit lucruri despre sine pe care le-a ținut ascunse o bună perioadă de timp. De asemenea, comedianul a povestit cât de tare s-a distrat la propria sa nuntă și unde a fost această realizată. De asemenea, faptul că a fost un eveniment atipic îl bucură și acum.

„Câte surori ai?”, a întrebat Denise Rifai într-un moment al emisiunii. Fără să clipească, Cosmin Natanticu a declarat că are 3 surori cu care se vede de „cel puțin două ori pe an”.

„În funcție de evenimente. Tot timpul vara în Italia, toți.”, a transmis artistul. Ulterior, surorile Loredana și Ramona l-au descris pe fratele lor în acest fel.

„Când era mic era foarte agitat. Făcea tot felul de năzbâtii, venea acasă tot timpul murdar. Tot timpul mama schimba la el de trei, patru ori pe zi. Cosmin era cel care ne făcea tot timpul să râdem.”

Care este cel mai mare defect al lui Cosmin Natanticu

Prin ochii a două dintre surorile sale, Cosmin Natanticu este văzut ca „mână largă”. Persoana care vrea întotdeauna să-i ajute pe cei din jurul său și cea care se gândește mai puțin la propria fericire.

„Haideți să vă spun cum este Cosmin. El când are dă la toată lumea, e în stare, dacă n-avem o pereche de papuci, e în stare să ne dea nouă și să rămână el desculț.”, a povestit sora lui Cosmin Natanticu, Ramona.

De asemenea, sora sa Loredana a aprobat-o. Deși multă lume îl cunoaște pe Cosmin Natanticu ca o persoană întotdeauna cu zâmbetul pe buze, în emisiunea „Furnicuțele”, fanii au putut să-l vadă și în această ipostază.