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"Furnicuțele", invitat Radu Bucălae. Omul de comedie a imitat-o pe Denise Rifai chiar în platou

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Radu Bucălae a imitat-o pe Denise Rifai chiar în platou, iar reacția acesteia a fost surprinzătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 14:51
"Furnicuțele", invitat Radu Bucălae. Omul de comedie a imitat-o pe Denise Rifai chiar în platou | antena 1
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Invitat în emisiunea Furnicuțele, Radu Bucălae a dezvăluit că este dependent de pizza și că așa a apucat să-și tatueze chiar o pizza înconjurată de inimioare. Comediantul este de părere că în orice țară te-ai duce în vacanță, acest preparat este o alegere universală.

Radu Bucălae a imit-o pe Denise Rifai chiar în platou

Omul de televizune și comediantul a specificat că are 15 tatuaje în total. Ba chiar a povestit cum s-a ales cu primele tatuaj. Deși acesta s-a dorit a fi un cuvânt într-o limbă cu caractere în loc de litere, se pare că Radu Bucălae a greșit când și l-a făcut, iar semnificația reală este cu totul alta. A spus că și-a făcut acest tatuaj pentru noroc.

O perioadă de șase ani, Radu Bucălae a mâncat în fiecare seară doar pizza diavola. În timpul liceului, acesta a găsit pe jos o sumă de bani. Cu cei 2500 de lei, și-a cumpărat telefon, walkman, dar i-a și împărțit cu fratele său mai mare. Părinților le-a spus că telefonul nou cumpărat este de fapt al unor prieteni.

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Radu Bucălae a mărturisit că și-a dorit să dea la facultate de arte, însă sprijinul alor săi nu a fost unul major. Pe lângă toată munca pe care o depune, a învățat temeinic cum să imite un cocoș. Ulterior, a imitat-o pe Denise Rifai, însă reacția acesteia a fost una surprinzătoare. Deși nu s-a supărat a fost curioasă să afle care este motivul pentru care o întruchipează astfel Radu Bucălae, în prezent la Neatza cu Răzvan și Dani.

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În perioada liceului și a facultății, Radu Bucălae asculta manele și a demonstrat că mai știe versurile acestora chiar în fața lui Denise Rifai.

Cât de greu i-a fost lui Radu Bucălae să imite femei

A participat la câteva emisiunii de la Antena 1, iar la Te cunosc de undeva a recunoscut că i-a fost foarte dificil să imite femei. La un moment dat, când era îmbrăcat foarte gros, i s-a făcut rău.

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„Cel mai greu a fost când am imitat-o pe Madoona, am avut tocuri foarte înalte, rochie, crinolină, la machiaj am luat 4 minute pauză ca să nu leșin.”, a povestit Radu Bucălae. A dezvăluit că oricât de amuzant ar părea totul la televizor, munca pe care o depun oamenii pentru a arăta totul comic, este una colosală. Cel mai greu lucru pentru un bărbat care se deghizează într-o femeie este să renunțe la barbă.

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