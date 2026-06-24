„Furnicuțele”, invitată Lora. Momentul în care artista a izbucnit în plâns la ultima probă din emisiune

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Lora a izbucnit în plâns la proba Lucrare de control, acolo unde Denise Rifai i-a adresat câteva întrebări emoționante.

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Lora a vorbit despre gelozia pe care a avut-o în legătură cu soțul său, Cătălin Ghenu în urmă cu ceva ani, atunci când încă era la început.

Lora a izbucnit în plâns la ultima probă de la Furnicuțele

Vorbind despre familie și mai ales despre mama sa, Lora a dezvăluit că atunci când realizează că este cu adevărat singură, se întristează. Deși are prieteni și un soț care îi este mereu alături atunci când are nevoie, artista este de părere că odată ce ți-ai pierdut mama, nu mai ai acel sprijin necondiționat.

„Și pe umerii soțului e o presiune mare, e greu pentru el să realizeze că eu n-am pe nimeni să sun. E foarte greu pentru el că trebuie să înțeleagă asta, că e doar el.”, a precizat Lora în fața lui Denise Rifai.

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În momentul în care prezentatoarea emisiunii Furnicuțele a adus-o din nou în discuție pe mama Lorei, aceasta a izbucnit în plâns și s-a văzut vizibil emoționată.

„A fost o mamă bună și îmi pare rău că a avut o viață grea și n-am știut să o fac mai ușoară din timp, îmi pare rău că nu și-a refăcut viața.”, a transmis artista. A explicat de asemenea că nu-și mai găsește motivația în lucrurile pe care le face.

„Nu mai știu să mai am motivație, trag de mine să fac lucruri pentru că real nu-mi mai vine să mai fac nimic. Mă gândeam pentru ce fac.”, a declarat Lora. A menționat că nu de puține ori a fost și sabotoarea propriei fericiri.

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„Mă dor atât de multe lucruri, că pentru mine nu mai are nimeni răbdare și sunt conștientă că nu e așa, în criza existențială vreau să-mi iau bagajul.”, a precizat ea.

Cum și-a schimbat Lora viața

Cu toate că artista spune că ceea ce se întâmplă pe plan personal este un lucru bun, de-a lungul timpului lucrurile nu au stat mereu așa. A spus că a fost falsă în relații și a ascuns lucruri, însă niciodată nu s-a prefăcut că iubește atunci când nu era așa.

„Vreau să mă vindec și pe mine, să mai cred în oameni. Vreau să învăț să iert, am o problemă mare la capitolul ăsta.”, a spus Lora la proba lucrare de control.

Nu a uitat să precizeze că s-a simțit pândită de oamenii din jur și criticată.