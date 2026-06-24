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„Furnicuțele”, invitată Lora. Adevărul despre certurile din trupa Wassabi, ce spune artista despre colegele de trupă

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Lora a povestit despre modul în care trupa Wassabi a luat sfârșit și ce s-a întâmplat de fapt cu fostele sale colege de scenă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:44
„Furnicuțele”, invitată Lora. Adevărul despre certurile din trupa Wassabi, ce spune artista despre colegele de trupă | antena 1
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Lora a fost invitată în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre planurile sale profesionale, întoarcerea la folclor, la rădăcinile unde a crescut.

Adevărul despre certurile din trupa Wassabi, ce spune artista despre colegele de trupă

Din cauza senzației de singurătate, dar și a modului în care a gestionat lucrurile până acum, Lora a vorbit la Furnicuțele despre trupa Wassabi, un proiect care s-a destrămat în cele din urmă. Și-a dorit să creeze „Folclora” pentru că singurătatea o apasă, iar artista știe că atunci când ar avea cea mai mare nevoie, nu ar putea să o sune pe mama sa să-i transmită ceea ce simte.

„Acasă sunt oamenii care mi-s dragi. Dacă pe mine mă cheamp prietena din Iași să mergem undeva, în momentul în care mă văd cu ea, simt că ajung acasă. Acasă sunt oamenii care construiesc.”, a transmis Lora în fața lui Denise Rifai la Furnicuțele.

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Lora a povestit și despre vremea în care făcea parte din trupa Wassabi, o formație care a fost îndrăgită de fanii din România. Au fost 4 fete care au avut melodii ce au rămas în mintea ascultătorilor după ani de zile. Deși au avut o prietenie foarte frumoasă, în cele din urmă lucrurile s-au complicat.

Lora spune că a avut întotdeauna o atitudine de soră mai mare față de colegele sale și poate din această cauză situația s-a modificat și au ajuns să aibă parte de certuri.

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„Probleme, pentru că am simțit că nu sunt înțeleasă, ele mă percepeau Hitler. Am găsit un jurnal în care scriau așa.”, a mai spus Lora. Artista a ținut să menționeze că nu ar mai putea găsi o astfel de prietenie la momentul actual. Are totuși femei puternice în viața sa pe care le poate numi prietene.

Cine sunt prietenele bune ale Lorei

Sonia Simionov și Floriana Tudorache sunt două dintre prietenele pe care Lora le are astăzi în viața sa. Cele două au descris-o ca fiind “cuminte și ascultătoare”, dar și că-i „place să gătească”. Lora a dezvăluit că joacă poker și indiferent ce fel de joc joacă, nu „pierde niciodată”.

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Artista a povestit ce este de fapt fericirea în viața sa la momentul actual.

„E mai mult o alegere, pentru că dacă faci din fericire un scop, un premiu, spre care să tinzi, e o foarte mare capcană, pentru că nu mai trăiești în prezent, e mai mult o stare în care alegi să trăiești.”, a spus vedeta.

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