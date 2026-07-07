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„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Vlad Gherman a vorbit și despre subiectul Cristina Ciobănașu. A răspuns întrebărilor adresate de prezentatoarea Denise Rifai la proba "Lucrare de control".

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 15:07
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu | antena 1
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Vlad Gherman a vorbit despre viața sa personală, atât înainte de a se despărți de Cristina Ciobănașu, cât și după ce a început o relație cu Oana Moșneagu.

Ce a învățat Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Actorul consideră că „întotdeauna e loc de mai bine”, însă până în prezent este mândru de toate lucrurile pe care le-a realizat. Dacă s-ar putea întoarce în timp, pe vremea când și-a început cariera, s-ar lua în brațe și ar vorbi cu sinele său mai tânăr.

Din punct de vedere personal, Vlad Gherman s-a arătat destul de abătut atunci când a început să vorbească despre bunicii săi și despre faptul că nu a avut timp să petreacă prea multă vreme în compania acestora.

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„Cred că îmi pare rău că n-am petrecut foarte mult timp cu ei de când am început să activez în domeni. Ei mereu se bucurau când mă vedeau la televizor.”, a povestit artistul. Crede că a eșuat în a fi „un nepot mai atent”. După despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman spune că a învățat faptul că nu ar trebui să nimic „drept garantat”. Și-ar dori să muncească și să fie proactiv în relația pe care o are în prezent, căsnicia cu Oana Moșneagu.

Fără Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman spune că astăzi nu s-ar fi văzut bărbatul responsabil care a devenit. S-a văzut ca un exemplu pentru generația pe care a format-o pe vremea când se afla încă în relația care a durat 10 ani.

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„Oana era într-o altă etapă, avea nevoie de un bărbat. Datorită ei am ajuns într-un punct în care ne doream.”, a spus Vlad Gherman. Din punctul său de vedere, actorul spune că în relația cu Cristina Ciobănașu nu a greșit cu nimic, însă aceasta tot a ajuns într-un punct final.

Ce adevăr a descoperit Vlad Gherman despre el însuși

Cu toate că la momentul respectiv a crezut că nu a greșit cu nimic în relația sa, în cele din urmă a descoperit că îi este totuși frică să stea singur cu propriile sentimente. Frica sa de singurătate l-a împins întotdeauna să îi ajute pe cei din jur, să-și ocupe timpul astfel încât gândurile să nu îi dea bătăi de cap.

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Spune că nu se cunoaște suficient de bine, dar privind la imaginea pe care și-a creat-o recunoaște că îi este frică de anumite răspunsuri la anumite întrebări.

„Poate am îndoieli despre cine sunt și cum sunt.”, a spus acesta.

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