Invitat în emisiunea Furnicuțele, Vlad Gherman a vorbit și despre momentele mai oneste din relația sa de cuplu, înainte și după căsătorie. De ce a mers la cuplu cu soția sa, Oana.

„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Motivul pentru care a ajuns la terapie de cuplu cu soția sa | antena 1

Vlad Gherman a trecut prin tot soiul de emoții odată ce a intrat în platoul emisiunii Furnicuțele, iar asta s-a văzut cu ochiul liber. A povestit cum a intrat pentru prima oară pe un platou de filmare, care sunt asemănările și deosebirile cu personajul său din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, dar și cum a început povestea de iubire cu Oana Moșneagu.

Motivul pentru care a ajuns la terapie de cuplu cu soția sa

Psihologul familiei este chiar sora sa, Alexandra Gherman. Aceasta, prin intermediul apelului telefonic cu video, l-a descris pe Vlad un bărbat foarte inimos și bun la suflet, care încearcă tot timpul să-i ajute pe cei din jur. Cu toate acestea, ea spune că în trecut obișnuia să se închidă în propria cușcă și să nu mai iasă de acolo, să evite diverse discuții, poate mai îndreptate către aflarea sinelui.

Vlad Gherman este în continuare un bărbat apreciat de fanele din România. Acum, iubit doar de o singură femeie, soția sa. Cei doi au avut o perioadă de timp în care au fost prieteni, iar mai apoi și-au început relația de cuplu.

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La doar jumătate de an de când au devenit iubit și iubită, au luat decizia de a ajunge la terapie de cuplu. Amândoi plecau din relații de lungă durată finalizate într-un mod subit, iar traumele se observau foarte ușor. În prezent, mai apelează la psiholog doar atunci când simt nevoia. Porecla pe care Vlad Gherman o are pentru soția sa este „păsărică”.

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După 3 ani de relație, Vlad Gherman a decis să o ceară oficial de soție pe Oana Moșneagu. În prezent, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz.

La finalul unui spectacol în care au jucat împreună, Vlad a cerut-o de soție pe Oana într-un mod extrem de romantic.

Cum a cerut-o Vlad Gherman de soție pe Oana Moșneagu

După finalizarea piese, actorul s-a urcat pe o masă și a început un monolog despre care Oana Moșneagu nu știa nimic. Ulterior, după ce s-a gândit că încearcă să o salveze dintr-o situație pe care singură și-o crease în minte, în cele din urmă și-a dat seama că este vorba despre o cerere în căsătorie.

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Timp de 8 luni de zile, Oana Moșneagu s-a ocupat de organizarea nunții, însă evenimentul cu pricina s-a finalizat foarte repede, fiind o petrecere „foarte frumoasă”.

„Îmi place să am un soț care arată bine, dar de multe ori trebuie să ne subordonăm viața mersului la sală.”, a spus Oana Moșneagu.