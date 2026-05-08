Furnicuțele, invitată Adina Buzatu. Ce nu se știa despre mama lui Denise Rifai. Adina Buzatu, detalii din intimitatea familiei

Adina Buzatu, dezvăluiri sincere în emisiunea „Furnicuțele” despre body dysmorphia, operații estetice și familia lui Denise Rifai. Ce a spus despre mama realizatoarei TV.

Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 17:15 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 18:55

Nu ratați acest show cum nu s-a mai văzut, de luni până vineri, de la ora 17:00, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY. | Antena 1

Pe lângă surprizele și probele pregătite de Furnicuțe, Adina Buzatu a făcut și câteva dezvăluiri neașteptate despre familia lui Denise Rifai. Totodată, vedeta a vorbit sincer despre perioada în care nu avea încredere în propria imagine și despre lupta cu body dysmorphia.

Ce nu se știa despre mama lui Denise Rifai. Adina Buzatu, detalii din intimitatea familiei

„Eu mă simțeam grasă. Este body dysmorphia. Te vezi altfel decât ești. Tu ai senzația tot timpul că ești grasă, e foarte ciudat. E un lucru pe care aproape i l-am transmis și Sharei”, a spus Adina.

Aceasta a explicat că fiica ei are o relație sănătoasă cu imaginea personală și evită filtrele de pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

„Sarah nu-și modifică niciodată nicio poză, nu pune niciun filtru. Și are dreptate. Când începi să pui filtre, vrei să arăți ca acolo și apoi începi să crezi că tu nu arăți destul de bine. Deci e foarte important să începem să ne iubim. Am slăbit când am început să mă simt bine în pielea mea. Toată viața am făcut sport, am avut grijă ce mănânc, dar de fiecare dată când slăbeam și arătam bine mâncam bulimic, mâncam ca disperata. Era un mod al creierului de a mă întoarce la a fi pufoasă”, a spus Adina.

Creatoarea de modă a mărturisit că și-a găsit echilibrul abia în ultimii ani.

„Am ajuns la un echilibru acum 5-6 ani. Târziu”, a declarat Adina.

Vedeta a transmis și un mesaj pentru femeile care se tem de trecerea timpului.

„O spun tuturor femeilor. Nu intrați în depresie pentru că trec anii. Putem să arătăm superb până la 120”, a spus Adina.

Denise Rifai a vorbit apoi despre relația apropiată pe care o are cu Adina Buzatu și despre perioada în care o admira încă din copilărie.

„Eu de când o știu pe Adina face sport. Adina are două obiceiuri: sportul și să arate bine, merge la salon unde își face de toate. Acest «de toate» înseamnă realmente de toate. Ea venea la salonul vis-a-vis de casa mea. Eu eram foarte mică, dar și eu pot să spun că m-am născut și am crescut într-un salon”, a spus Denise.

Adina Buzatu a avut numai cuvinte de laudă la adresa mamei realizatoarei.

„Pentru că mama ta este o doamnă. Este superbă. Dacă vă întrebați de unde e Denise atât de educată, atât de fină, mama ei este un om excepțional”, a spus Adina, dezvăluind detalii despre viața realizatoarei.

„Ne-am cunoscut în acest salon unde eu o admiram. Era impecabilă ca acum. Își făcea împachetări”, a completat Denise.

La un moment dat, Denise Rifai a întrebat-o pe Adina Buzatu ce intervenții estetice și-a făcut de-a lungul timpului.

„Vi le iau pe rând. Am o intervenție la nas, dar în urma unei lovituri. Mi-am luat un cot în nas la o nuntă, unde eram și nașa. A doua zi m-am trezit ca panda. M-am dus și era nasul spart. Am o operație la nas. Am lip lift. Adică mi-am ridicat buza”, a declarat Adina.

„Nu mi-a fost frică. Fac un research foarte atent înainte”, a mai spus aceasta.

Adina Buzatu a ținut să sublinieze că susține frumusețea naturală și echilibrul.

„Nu vreau să fiu ambasadorul operațiilor estetice, pentru că nu despre asta este vorba. Cred însă că trebuie să ne păstrăm naturalețea și trebuie să facem totul astfel încât să îmbătrânim frumos. Nu să încercăm să fim adolescenți la 80 de ani. Sportul, alimentația, colagenul și multe alte lucruri pe care le faci contează enorm”, a spus Adina.

Nu ratați acest show cum nu s-a mai văzut, de luni până vineri, de la ora 17:00, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY.