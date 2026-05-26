Finala Chefi la cuțite, 26 mai 2026. Cine sunt finaliștii sezonului 17. Surpriză de proporții pentru chefi: „A fost un șoc!”

În ultima ediție din Chefi la cuțite, de pe 26 mai 2026, telespectatorii au avut ocazia să afle finaliștii sezonului 17. Jurații și concurenții au avut parte de o surpriză uriașă. Iată cine a intrat în Marea Finală a show-ului culinar.

După o semifinală intensă a venit momentul ca participanții să afle cine merge mai departe în competiție. Emoțiile au atins cote maxime atunci când au pășit pentru ultima oară, într-o astfel de formație, în fața chefilor și a Irinei Fodor.

„Nu știu dacă realizați, dar este ultima oară când intrați aici și vă așezați în formație. Am eu emoții, dar voi. Înainte de toate aș vrea să știți că voi toți sunteți extraordinari! Ați făcut o ultimă probă la înălțime, așa cum ați fost toată ziua!

Aveți toate motivele să fiți mândri de voi căci noi, cu siguranță, suntem! Avem patru locuri în finală pentru că avem patru chefi, dar asta nu înseamnă că cele patru locuri sunt ocupate de reprezentanți ai tuturor celor patru echipe”, a fost anunțul făcut de prezentatoarea TV.

„Astăzi sunt două căi. Finală sau acasă!”, a zis Marina din echipa verde.

„A fost o semifinală grea! Una dintre cele mai grele, dacă nu cea mai grea semifinală din toate sezoanele Chefi la cuțite!”, a precizat chef Richard Abou Zaki.

„Mi s-au tăiat picioarele!”, a spus Alex Dodoaia, cuțitul de aur din echipa bordo.

„E timpul să aflăm finaliștii acestui sezon!”, a fost replica Irinei Fodor care a pus presiune pe umerii semifinaliștilor.

Cine sunt finaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite. Ce surpriză au avut jurații

Fără a mai ține în suspans concurenții, prezentatoarea TV a anunțat primul finalist al sezonului 17 Chefi la cuțite. Cel care merge în etapa finală a show-ului culinar este chiar Alexandru Dodoaia.

„Mi-a umplut inima și sufletul!”, a reacționat chef Richard Abou Zaki la aflarea veștii.

„Mi s-a tăiat vocea! Gâtul îmi era uscat, inima îmi bătea! (...) Îmi venea să plâng, dar m-am abținut! ”, a spus concurentul.

Cel de-al doilea finalist al sezonului 17 Chefi la cuțite este Marina, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner: „Eu sunt soldat!”

„Mie mi-ai stins lumina! Bravo!”, i-a zis juratul.

Al treilea finalist este Vladimir din echipa gri. Concurentul a fost luat prin surprindere de anunțul Irinei Fodor. Acestuia nu i-a venit să creadă atunci când și-a auzit numele. Până și chef Orlando Zaharia a fost uluit.

„Nu cred! Vladimir al treilea finalist! Doamne, nu-mi vine să cred!”, a reacționat juratul.

Ultimul finalist al sezonului 17 Chefi la cuțite este Ștefan din echipa bej: „Nici nu știu cum să reacționez! Pur și simplu eram blocat! Nu-mi mai simt nici degetele!”.

„Ai reușit!”, a dezvăluit chef Ștefan Popescu.

„Lucrurile nu prea au mers cum mă așteptam! Cel care merita mai mult, din punctul meu de vedere, era Radu. Și mai ales să văd ultima farfurie a lui Ștefan, o inspirație a lui Radu. Nu știu, am rămas un pic dezamăgit!”, a spus Alexandru, cuțitul de aur din echipa bej.

„A fost șoc pentru mine!”, a reacționat Alexandru Dodoaia după ce l-a văzut pe Ștefan în bucătăria show-ului culinar.

