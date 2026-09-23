Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express. De la ce a pornit cearta dintre cei doi

Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express. De la ce a pornit cearta dintre cei doi

Sorin Brotnei și Nicolai Tand au participat împreună la Asia Express, chiar dacă în acel moment se cunoșteau de 9 ani. Cei doi au povestit care a fost cel mai tensionat moment din viața lor ca prieteni.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 15:55
Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express. De la ce a pornit cearta dintre cei doi | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Sorin și Nicolai Tand se cunoșteau de aproximativ nouă ani atunci când au acceptat provocarea „Asia Express”. Cei doi aveau deja o relație apropiată, construită în timp, iar înainte de plecarea în competiție nu avuseseră parte de certuri importante. Tocmai de aceea, momentul în care tensiunile au izbucnit pe traseu a fost cu atât mai surprinzător.

Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express

Participarea la „Asia Express” i-a pus însă într-o situație cu totul diferită. Oboseala, presiunea probelor, ritmul alert și faptul că trebuiau să ia permanent decizii împreună au scos la iveală și momente mai puțin plăcute.

Cearta dintre Sorin și Nicolai a fost unul dintre cele mai tensionate momente ale parcursului lor în competiție. După ani în care au reușit să păstreze o relație apropiată fără conflicte majore, cei doi s-au trezit într-o situație în care nervii și presiunea și-au spus cuvântul.

Articolul continuă după reclamă

Urmărește Furnicuțele, în fiecare zi, de la 17:00 la 19:00, la Antena 1

Chiar și după acel episod, Sorin a vorbit despre relația cu Nicolai cu umor. „Cu Nicolai e greu să te cerți”, a spus el, semn că disputa de pe traseu nu a reușit să schimbe definitiv relația dintre cei doi.

Citește și: Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, imagini de colecție de la 20 de ani. Cum se afișa atunci alături de Prințul Marco

Înainte de „Asia Express”, Sorin și Nicolai aveau deja numeroase amintiri împreună. Ieșeau în oraș, iar prietenia lor se consolidase în timp. Relația a depășit astfel cadrul profesional și a devenit una apropiată și în viața personală.

Cei doi au ajuns să se cunoască foarte bine, iar faptul că au acceptat să formeze o echipă în „Asia Express” a fost, într-un fel, o continuare firească a acestei relații.

Soțiile lor, Monica și Ramona, au avut și ele un rol în poveste

În povestea dintre Sorin și Nicolai apar și soțiile lor. Monica și Nicolai Tand erau deja apropiați de Sorin, iar cei trei au împărțit de-a lungul timpului mai multe momente împreună. Sorin își amintește inclusiv perioada în care ieșea în club alături de Monica și de alți prieteni.

La rândul său, Sorin este căsătorit cu Ramona Brotnei. Cei doi au o poveste de iubire care a început într-un mod neașteptat. Când s-au cunoscut, Ramona a crezut inițial că Sorin era fotograf. El recunoaște că a insistat mult pentru a o cuceri.

Citește și: „Mai bine plec direct acasă”. Valerie Lungu, la capătul puterilor la Asia Express - Drumul Mătăsii. Ce a făcut-o să izbucnească

„Când ne-am cunoscut, ea a crezut că eu sunt fotograf. Am tras mult de ea”, a povestit Sorin.

Cei doi s-au căsătorit după o perioadă de relație, iar cererea în căsătorie a avut un aer romantic. Sorin a povestit că s-a pus în genunchi, într-un moment în care era întuneric, și i-a adresat întrebarea care avea să le schimbe viața.

La un moment dat, relația dintre cele două cupluri a fost atât de apropiată încât au ajuns să se simtă ca o familie. Nu s-au considerat neapărat cei mai buni prieteni, însă au fost prieteni apropiați și au împărțit numeroase momente.

Nicolai Tand a avut și un sfat pentru Sorin, unul care ține mai degrabă de viața de cuplu decât de competiția de la „Asia Express”: să-și asculte soția.

Care este obsesia campionului Marius Urzică. Pe ce hobby cheltuie mii de euro...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: &#8222;În sfârșit&#8221;
Observatornews.ro "Ăsta mi-a omorât fata". O dispariție, o descoperire macabră și o crimă. Filmul tragediei din Vâlcea "Ăsta mi-a omorât fata". O dispariție, o descoperire macabră și o crimă. Filmul tragediei din Vâlcea
Antena 3 Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Care este obsesia campionului Marius Urzică. Pe ce hobby cheltuie mii de euro
Care este obsesia campionului Marius Urzică. Pe ce hobby cheltuie mii de euro
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce îl sperie cel mai tare pe magicianul Robert Tudor, atunci când vine vorba de telefonul mobil! Ce a dezvăluit, la Furnicuțele
Ce îl sperie cel mai tare pe magicianul Robert Tudor, atunci când vine vorba de telefonul mobil! Ce a dezvăluit,...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x