Sorin Brotnei și Nicolai Tand au participat împreună la Asia Express, chiar dacă în acel moment se cunoșteau de 9 ani. Cei doi au povestit care a fost cel mai tensionat moment din viața lor ca prieteni.

Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express. De la ce a pornit cearta dintre cei doi | antena 1

Sorin și Nicolai Tand se cunoșteau de aproximativ nouă ani atunci când au acceptat provocarea „Asia Express”. Cei doi aveau deja o relație apropiată, construită în timp, iar înainte de plecarea în competiție nu avuseseră parte de certuri importante. Tocmai de aceea, momentul în care tensiunile au izbucnit pe traseu a fost cu atât mai surprinzător.

Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express

Participarea la „Asia Express” i-a pus însă într-o situație cu totul diferită. Oboseala, presiunea probelor, ritmul alert și faptul că trebuiau să ia permanent decizii împreună au scos la iveală și momente mai puțin plăcute.

Cearta dintre Sorin și Nicolai a fost unul dintre cele mai tensionate momente ale parcursului lor în competiție. După ani în care au reușit să păstreze o relație apropiată fără conflicte majore, cei doi s-au trezit într-o situație în care nervii și presiunea și-au spus cuvântul.

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Chiar și după acel episod, Sorin a vorbit despre relația cu Nicolai cu umor. „Cu Nicolai e greu să te cerți”, a spus el, semn că disputa de pe traseu nu a reușit să schimbe definitiv relația dintre cei doi.

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Înainte de „Asia Express”, Sorin și Nicolai aveau deja numeroase amintiri împreună. Ieșeau în oraș, iar prietenia lor se consolidase în timp. Relația a depășit astfel cadrul profesional și a devenit una apropiată și în viața personală.

Cei doi au ajuns să se cunoască foarte bine, iar faptul că au acceptat să formeze o echipă în „Asia Express” a fost, într-un fel, o continuare firească a acestei relații.

Soțiile lor, Monica și Ramona, au avut și ele un rol în poveste

În povestea dintre Sorin și Nicolai apar și soțiile lor. Monica și Nicolai Tand erau deja apropiați de Sorin, iar cei trei au împărțit de-a lungul timpului mai multe momente împreună. Sorin își amintește inclusiv perioada în care ieșea în club alături de Monica și de alți prieteni.

La rândul său, Sorin este căsătorit cu Ramona Brotnei. Cei doi au o poveste de iubire care a început într-un mod neașteptat. Când s-au cunoscut, Ramona a crezut inițial că Sorin era fotograf. El recunoaște că a insistat mult pentru a o cuceri.

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„Când ne-am cunoscut, ea a crezut că eu sunt fotograf. Am tras mult de ea”, a povestit Sorin.

Cei doi s-au căsătorit după o perioadă de relație, iar cererea în căsătorie a avut un aer romantic. Sorin a povestit că s-a pus în genunchi, într-un moment în care era întuneric, și i-a adresat întrebarea care avea să le schimbe viața.

La un moment dat, relația dintre cele două cupluri a fost atât de apropiată încât au ajuns să se simtă ca o familie. Nu s-au considerat neapărat cei mai buni prieteni, însă au fost prieteni apropiați și au împărțit numeroase momente.

Nicolai Tand a avut și un sfat pentru Sorin, unul care ține mai degrabă de viața de cuplu decât de competiția de la „Asia Express”: să-și asculte soția.