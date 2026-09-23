Sorin Brotnei, dezamăgit de Adrian Sînă. Ce s-a întâmplat între foștii colegi de la Akcent și cum s-a rupt prietenia lor

Artistul a vorbit despre ruptura de Adrian Sînă și despre momentul în care a aflat, printr-un email, care erau condițiile în care putea continua să facă parte din Akcent.
Sorin Brotnei, dezamăgit de Adrian Sînă
Sorin recunoaște că l-a dezamăgit profund faptul că Adrian, colegul și prietenul său de trupă, nu a ales să poarte o discuție față în față. După aproximativ 13 ani în care cei doi au împărțit scena, concertele, succesul și numeroase momente importante, mesajul primit pe email a fost cu atât mai greu de acceptat.
„Cel mai dezamăgitor moment din viața mea a fost momentul în care am primit acel mail de la Adrian, cu condițiile în care puteam să rămân în trupă. Nu a fost o discuție față în față”, povestește Sorin.
13 ani de Akcent: de la primul concert la succesul internațional
Sorin a ajuns în Akcent într-un mod aproape neașteptat. Student la Universitatea de Arte Plastice și lucrând ca model, acesta a primit propunerea lui Adrian Sînă de a se alătura trupei. Nu era convins că locul lui este pe scenă și chiar i-a spus lui Adrian că nu știe prea bine să cânte.
La început, formula era gândită cu doi băieți și două fete. Ulterior, membrii trupei au ajuns la concluzia că o formulă formată din patru băieți ar funcționa mai bine. Așa au ajuns împreună Adrian Sînă, Marius Nedelcu, Mihai Gruia și Sorin Brotnei.
Primul concert, susținut în Piața Constituției, i-a rămas întipărit în memorie. „Când am intrat pe scenă, a explodat toată lumea. Nu puteam să-mi fixez privirea. Eram concentrat să nu uit să cânt și să dansez”, își amintește Sorin.
Citește și: De la paznic în metrou la naționala Suediei. Povestea fabuloasă a fotbalistului care va înfrunta România, vineri, la Antena 1
La doar câteva ore distanță, trupa a ajuns la Brașov pentru un alt concert. Nu aveau bani și erau nevoiți să se descurce cu bani împrumutați. În timp, însă, lucrurile s-au schimbat radical. Au început să vină banii, concertele s-au înmulțit, iar Akcent a devenit un fenomen.
Sorin își amintește inclusiv de primii bani câștigați: câte 100 de dolari pentru primele două concerte. Cu banii din acea perioadă, ajuns în Baia Mare, s-a dus la discotecă și la solar.
După aproape 13 ani de activitate, însă, drumurile celor patru s-au separat. Pentru Sorin, rămâne sentimentul că a pierdut nu doar o trupă, ci și o parte importantă din viața sa și, mai ales, că despărțirea putea fi gestionată altfel între doi oameni care fuseseră prieteni atât de mult timp.Sorin Brotnei, despre cel mai tensionat moment cu Nicolai Tand la Asia Express. De la ce a pornit cearta dintre cei doi...