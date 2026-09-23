Pentru Sorin Brotnei, unul dintre cele mai dureroase momente din viață nu a fost legat de un eșec profesional, ci de felul în care s-a încheiat o prietenie construită în mai bine de un deceniu.

Sorin Brotnei, dezamăgit de Adrian Sînă. Ce s-a întâmplat între foștii colegi de la Akcent și cum s-a rupt prietenia lor | antena 1

Artistul a vorbit despre ruptura de Adrian Sînă și despre momentul în care a aflat, printr-un email, care erau condițiile în care putea continua să facă parte din Akcent.

Sorin Brotnei, dezamăgit de Adrian Sînă

Sorin recunoaște că l-a dezamăgit profund faptul că Adrian, colegul și prietenul său de trupă, nu a ales să poarte o discuție față în față. După aproximativ 13 ani în care cei doi au împărțit scena, concertele, succesul și numeroase momente importante, mesajul primit pe email a fost cu atât mai greu de acceptat.

„Cel mai dezamăgitor moment din viața mea a fost momentul în care am primit acel mail de la Adrian, cu condițiile în care puteam să rămân în trupă. Nu a fost o discuție față în față”, povestește Sorin.

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13 ani de Akcent: de la primul concert la succesul internațional

Sorin a ajuns în Akcent într-un mod aproape neașteptat. Student la Universitatea de Arte Plastice și lucrând ca model, acesta a primit propunerea lui Adrian Sînă de a se alătura trupei. Nu era convins că locul lui este pe scenă și chiar i-a spus lui Adrian că nu știe prea bine să cânte.

La început, formula era gândită cu doi băieți și două fete. Ulterior, membrii trupei au ajuns la concluzia că o formulă formată din patru băieți ar funcționa mai bine. Așa au ajuns împreună Adrian Sînă, Marius Nedelcu, Mihai Gruia și Sorin Brotnei.

Primul concert, susținut în Piața Constituției, i-a rămas întipărit în memorie. „Când am intrat pe scenă, a explodat toată lumea. Nu puteam să-mi fixez privirea. Eram concentrat să nu uit să cânt și să dansez”, își amintește Sorin.

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La doar câteva ore distanță, trupa a ajuns la Brașov pentru un alt concert. Nu aveau bani și erau nevoiți să se descurce cu bani împrumutați. În timp, însă, lucrurile s-au schimbat radical. Au început să vină banii, concertele s-au înmulțit, iar Akcent a devenit un fenomen.

Sorin își amintește inclusiv de primii bani câștigați: câte 100 de dolari pentru primele două concerte. Cu banii din acea perioadă, ajuns în Baia Mare, s-a dus la discotecă și la solar.

După aproape 13 ani de activitate, însă, drumurile celor patru s-au separat. Pentru Sorin, rămâne sentimentul că a pierdut nu doar o trupă, ci și o parte importantă din viața sa și, mai ales, că despărțirea putea fi gestionată altfel între doi oameni care fuseseră prieteni atât de mult timp.