Pasiunea neștiută a lui Gabi Torje. Ce îi place să facă în timpul liber: „În mintea mea…”

Gabi Torje a dezvăluit la „Furnicuțele” care este pasiunea sa mai puțin cunoscută. Fostul fotbalist ascultă multă muzică și a vorbit și despre relația sa cu Larisa.

Gabi Torje a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a vieții sale. Invitat la „Furnicuțele”, fostul fotbalist a vorbit despre pasiunile pe care le are dincolo de terenul de fotbal și a mărturisit că muzica ocupă un loc important în timpul său liber.

Pasiunea neștiută a lui Gabi Torje

Chiar dacă este cunoscut în special pentru cariera sa în fotbal, Gabi Torje spune că are și o pasiune care îl ajută să se relaxeze. Sportivul ascultă foarte multă muzică, în special muzică dance și românească.

„Muzica, în general. Asta e hobby-ul meu extra. Ascult foarte mult. Nu știu să cânt. În mintea mea, eu cânt bine, dar nu știu să cânt”, a glumit Gabi Torje.

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Fostul fotbalist a recunoscut că, deși nu are talent muzical, cel puțin din punctul său de vedere, îi place foarte mult să asculte melodii și să se bucure de muzică în timpul liber. Preferințele sale sunt diverse, însă muzica dance și cea românească se numără printre genurile pe care le ascultă cel mai des.

Ce îi place să facă în timpul liber: „În mintea mea…”

Discuția a ajuns și la viața personală a lui Gabi Torje, iar acesta a fost întrebat dacă îi cântă și iubitei sale, Larisa. Fotbalistul a confirmat, însă a ținut să precizeze că preferă să păstreze cât mai mult din relația lor departe de atenția publicului.

„Îi cânt. Suntem împreună de ceva timp. Este o relație la care țin foarte mult la discreție. De asta țin foarte mult la asta”, a spus Torje.

Gabi Torje a ales, astfel, să fie rezervat atunci când vine vorba despre viața sa sentimentală. Deși este o persoană cunoscută publicului și a avut de-a lungul timpului parte de multă atenție din partea presei, fostul fotbalist spune că își dorește ca relația sa să rămână una discretă.

În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Gabi Torje a vorbit și despre alte aspecte din viața sa, inclusiv despre experiența Asia Express și despre relațiile de prietenie pe care le are cu oameni din lumea sportului.

Participarea la competiție i-a oferit ocazia să se arate și dincolo de imaginea fotbalistului obișnuit cu terenul, antrenamentele și presiunea meciurilor. De această dată, publicul a putut descoperi mai multe lucruri despre omul Gabi Torje, inclusiv despre pasiunile sale din timpul liber și despre modul în care alege să își trăiască viața personală.