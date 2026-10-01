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Gabi Torje, dezvăluiri rare despre iubita sa, Larisa. De ce își ține relația departe de ochii lumii

Gabi Torje a făcut dezvăluiri rare despre relația cu iubita sa, Larisa. Fotbalistul a explicat de ce preferă discreția și a dezvăluit și ce alint are în cuplu.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 18:40 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 18:41
Gabi Torje, dezvăluiri rare despre iubita sa, Larisa. De ce își ține relația departe de ochii lumii | Antena 1
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Gabi Torje este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, iar în ultima perioadă publicul a avut ocazia să descopere și o latură mai personală a sportivului. Concurent la Asia Express, acesta a fost invitat la „Furnicuțele”, unde a vorbit și despre relația sa cu Larisa.

Gabi Torje, dezvăluiri rare despre iubita sa, Larisa

Cătălin Măruță a încercat să afle mai multe detalii despre viața sentimentală a lui Gabi Torje, însă fotbalistul a preferat să păstreze discreția. Acesta a explicat că ține foarte mult ca relația sa să rămână departe de atenția publicului și nu își dorește să ofere prea multe detalii despre viața de cuplu.

Chiar și așa, prezentatorul a reușit să afle un detaliu simpatic din relația celor doi. Gabi Torje are un nume de alint pe care îl folosește iubita sa, iar acesta este „șoricel”.

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Fotbalistul a confirmat că este într-o relație de ceva timp cu Larisa și a mărturisit că este o relație la care ține foarte mult. Tocmai din acest motiv, preferă ca lucrurile dintre ei să rămână cât mai discrete.

„Suntem împreună de ceva timp. Este o relație la care țin foarte mult la discreție. De asta țin foarte mult la asta”, a spus Gabi Torje.

De ce își ține relația departe de ochii lumii

Deși nu a oferit foarte multe informații despre partenera sa, fostul fotbalist a lăsat să se înțeleagă că relația ocupă un loc important în viața lui. În cadrul emisiunii, discuția a ajuns și la câteva dintre obiceiurile sale mai puțin cunoscute, iar Torje a făcut o mărturisire amuzantă.

Sportivul a povestit că are obiceiul să se trezească uneori în timpul nopții pentru a mânca dulciuri. Mai mult, acesta are chiar un sertar în care își ține proviziile de desert.

„Mă trezesc noaptea și mănânc dulciuri. Am un sertar. Doar că, de multe ori, când îmi e lene seara, îmi pun dulciurile aproape. Uneori mă trezesc și mănânc ciocolată și se aude”, a dezvăluit Gabi Torje.

Mărturisirea a stârnit, cel mai probabil, amuzamentul celor prezenți, mai ales că imaginea fotbalistului este asociată în primul rând cu disciplina și performanța sportivă. În spatele camerelor de filmat, însă, Gabi Torje recunoaște că are și mici plăceri la care nu renunță.

Invitat la „Furnicuțele”, concurentul de la Asia Express a oferit astfel câteva detalii despre omul din spatele sportivului, de la relația discretă cu Larisa până la pasiunea pentru dulciuri și obiceiurile sale mai puțin știute.

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