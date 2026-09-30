Cât costă o nuntă în locația aleasă de Valerie Lungu și Alex Gîlcă? Află cât poate costa meniul pentru un invitat și ce include pachetul.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul | Instagram

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare. Cei doi trăiesc o poveste de iubire de mai bine de trei ani, iar acum au decis că este momentul să își unească destinele. După o cerere în căsătorie romantică, care a avut loc în urmă cu câteva luni, cei doi au spus „DA” și în fața ofițerului de stare civilă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ales să își oficializeze relația într-un cadru discret, dar romantic. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat un grup atent selectat de prieteni și oameni apropiați. Petrecerea a avut loc într-o locație elegantă și romantică din București, potrivit informațiilor disponibile din postările sale.

Cât costă un meniu în locația aleasă de Valerie Lungu

Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială a locației, meniurile pentru evenimente sunt asigurate de restaurantul propriu și includ opțiuni diversificate pentru evenimente private. Spațiul are o capacitate de aproximativ 55 de persoane, iar la evenimentul lui Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi fost prezente aproximativ 30 de persoane.

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Restaurantul pune la dispoziția clienților mai multe variante de meniu, în funcție de tipul evenimentului și de preferințele invitaților. Un meniu clasic de eveniment poate include patru feluri de mâncare, printre care gustare, sarmale, pește și fel principal.

Există și pachete de tip garden party, cu prețuri care pornesc de la 249 de lei de persoană. Acestea pot include bufet suedez, băuturi răcoritoare, prosecco de bun venit și candy bar.

Ce include meniul

Prețul exact al unui meniu de nuntă nu este însă unul standard, deoarece oferta poate fi personalizată în funcție de cerințele fiecărui eveniment. Astfel, costul final poate varia în funcție de numărul de preparate, tipul băuturilor, serviciile incluse și alte opțiuni alese de miri.

Pentru meniurile care includ șapte feluri de mâncare, prețul de listă al locației este de aproximativ 195 de euro de persoană. În cazul unor oferte personalizate, prețul poate porni de la aproximativ 120-150 de euro de persoană și poate depăși 200 de euro, în funcție de opțiunile premium alese.

Dacă luăm ca reper un preț estimativ de 150 de euro pentru fiecare invitat și un grup de aproximativ 30 de persoane, meniul și băuturile ar ajunge la circa 4.500 de euro. Este însă doar un calcul orientativ, nu valoarea oficială achitată de Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

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La această sumă se pot adăuga și alte costuri specifice organizării unui eveniment, precum serviciile suplimentare, taxa de servire, închirierea spațiului sau alte opțiuni solicitate de miri. Valoarea finală a petrecerii poate fi diferită de estimarea calculată în funcție de meniul ales.

Pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cununia civilă a reprezentat un moment important în povestea lor de iubire. Cei doi au ales să celebreze discret, alături de cei mai apropiați oameni, într-o locație elegantă din București. Deși costul exact al evenimentului nu este cunoscut, cei doi au optat pentru un eveniment intim, în ton cu momentul special pe care l-au trăit.