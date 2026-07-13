Furnicuțele 2026. Căsnicia lui Nicolai Tand. Cum a cucerit-o pe Monica, deși ea era măritată: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Nicolai Tand vorbește cu o sinceritate debordantă despre modul complet neașteptat în care a cunoscut-o pe Monica, femeia care avea să-i devină soție și mamă a copiilor săi. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în perioada în care locuiau la Paris, însă începutul nu a fost deloc unul clasic. Nicolai a dezvăluit un detaliu surprinzător din culisele primei lor întâlniri, mărturisind fără ocolișuri: „Era căsătorită și nu mă interesa!”. Vezi cum o simplă relație de prietenie, începută în capitala Franței, s-a transformat treptat într-o iubire profundă.

Luni, 13.07.2026, 18:27