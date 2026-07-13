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Furnicuțele 2026. Căsnicia lui Nicolai Tand. Cum a cucerit-o pe Monica, deși ea era măritată: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Nicolai Tand vorbește cu o sinceritate debordantă despre modul complet neașteptat în care a cunoscut-o pe Monica, femeia care avea să-i devină soție și mamă a copiilor săi. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în perioada în care locuiau la Paris, însă începutul nu a fost deloc unul clasic. Nicolai a dezvăluit un detaliu surprinzător din culisele primei lor întâlniri, mărturisind fără ocolișuri: „Era căsătorită și nu mă interesa!”. Vezi cum o simplă relație de prietenie, începută în capitala Franței, s-a transformat treptat într-o iubire profundă.
Luni, 13.07.2026, 18:27
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Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Nicolai Tand! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Nicolai Tand! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Luni, 13.07.2026, 18:55 Furnicuțele 2026. Ilona, fiica lui Nicolai Tand, surpriză în platou! Este pasionată de bucătărie și criminologie

Furnicuțele 2026. Ilona, fiica lui Nicolai Tand, surpriză în platou! Este pasionată de bucătărie și criminologie

Logo show Luni, 13.07.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Culisele de la Te cunosc de undeva!. Cum l-a pregătit Crina Mardare pe Nicolai Tand pentru transformările muzicale

Furnicuțele 2026. Culisele de la Te cunosc de undeva!. Cum l-a pregătit Crina Mardare pe Nicolai Tand pentru transformările muzicale

Logo show Luni, 13.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Joc între Nicolai Tand și prietenul lui, Samuel! Cui îi cade oul, a pierdut

Furnicuțele 2026. Joc între Nicolai Tand și prietenul lui, Samuel! Cui îi cade oul, a pierdut

Logo show Luni, 13.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Prietenie adevărată dincolo de granițe! Samuel Cardineaux, vizită surpriză pentru Nicolai Tand

Furnicuțele 2026. Prietenie adevărată dincolo de granițe! Samuel Cardineaux, vizită surpriză pentru Nicolai Tand

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. La 20 de ani a fugit din țară și a fost prins la graniță! Nicolai Tand, povestea drumului spre Paris: Vindeam ziare!

Furnicuțele 2026. La 20 de ani a fugit din țară și a fost prins la graniță! Nicolai Tand, povestea drumului spre Paris: Vindeam ziare!

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:39 Furnicuțele 2026. Joc la testul mușuroiului! Nicolai Tand, provocat să ghicească totul doar prin simțul olfactiv

Furnicuțele 2026. Joc la testul mușuroiului! Nicolai Tand, provocat să ghicească totul doar prin simțul olfactiv

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:28 Furnicuțele 2026. Nicolai Tand povestește momentul care i-a marcat copilăria și decizia de a pleca la muncă în străinătate

Furnicuțele 2026. Nicolai Tand povestește momentul care i-a marcat copilăria și decizia de a pleca la muncă în străinătate

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria lui Nicolai Tand la țară, în Maramureș: „Munca câmpului, simplitate și gustul de neuitat”

Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria lui Nicolai Tand la țară, în Maramureș: „Munca câmpului, simplitate și gustul de neuitat”

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Nicolai Tand, cetățean de onoare la Rozavlea, satul natal: „Aici mă încarc de fiecare dată”

Furnicuțele 2026. Nicolai Tand, cetățean de onoare la Rozavlea, satul natal: „Aici mă încarc de fiecare dată”

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:00 Furnicuțele 2026. Farfurii cu poveste! Nicolai Tand, episod emoționant alături de sora lui, Anuța

Furnicuțele 2026. Farfurii cu poveste! Nicolai Tand, episod emoționant alături de sora lui, Anuța

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Cum au reacționat fetele după ce au văzut imaginile cu dansatoarele de la petrecerea burlacilor

Mireasa sezonul 13. Cum au reacționat fetele după ce au văzut imaginile cu dansatoarele de la petrecerea burlacilor

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:58
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