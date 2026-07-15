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Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Dincolo de trofeele de pe teren și de succesul din antrenorat, cel mai important și stabil pilon din viața lui Ioan Andone a fost întotdeauna soția sa, Aurelia. Cu o căsnicie de peste 40 de ani, în acest clip, Ioan Andone își deschide sufletul și vorbește cu o profundă recunoștință despre rolul uriaș pe care l-a jucat partenera sa de viață.
Miercuri, 15.07.2026, 18:34
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„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Sunt victima suferințelor din familia mea”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Ioan Andone! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță

Furnicuțele 2026. Cum era Ioan Andone ca antrenor? Declarațiile lui Giani Kiriță

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone dezvăluie cum se distrau tricolorii la Mondial: „Am avut voie de două ori să ne vedem soțiile!”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:19 Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone desenează, Scamă și Blană ghicesc la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale

Furnicuțele 2026. Mircea Lucescu, omul care a decis viitorul lui Ioan Andone! Povestea nespusă a carierei sale

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ioan Andone joacă baschet la „Testul mușuroiului”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:47 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, dezvăluiri de suflet despre părinți

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:38 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu vs. Ioan Andone: Cine a băgat cele mai multe mingi în gaură?

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Furnicuțele 2026. Ionel Dănciulescu, declarații despre Ioan Andone: „M-a adus la o formă sportivă foarte bună!”

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:18 Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Furnicuțele 2026. Ioan Andone, adevărul despre viața în Spania: „E mai ieftin decât în România!” Ce pensie încasează legenda fotbalului

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Mireasa, sezonul 13. Topul publicului. Cine sunt Mireasa și Mirele Săptămânii

Logo show Miercuri, 15.07.2026, 15:53
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