Furnicuțele 2026. Ioan Andone, poveste de dragoste de peste 40 de ani! Cum și-a cunoscut soția

Episodul 63 din data de 15 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Dincolo de trofeele de pe teren și de succesul din antrenorat, cel mai important și stabil pilon din viața lui Ioan Andone a fost întotdeauna soția sa, Aurelia. Cu o căsnicie de peste 40 de ani, în acest clip, Ioan Andone își deschide sufletul și vorbește cu o profundă recunoștință despre rolul uriaș pe care l-a jucat partenera sa de viață.

Miercuri, 15.07.2026, 18:34