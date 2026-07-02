Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, cum a ajuns concurent în Republica Dominicană dintr-o coincidență

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristian Boureanu a fost, fără îndoială, una dintre cele mai surprinzătoare și comentate apariții din istoria emisiunii Survivor! Multă lume s-a întrebat ce anume l-a determinat pe cunoscutul om de afaceri și fost politician să renunțe la confortul de acasă pentru a trăi în condiții extreme, în jungla din Republica Dominicană. Răspunsul lui este complet neașteptat: totul s-a întâmplat absolut dintr-o întâmplare!

Joi, 02.07.2026, 17:00