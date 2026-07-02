Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu dă cărțile pe față la „Am / N-am”! Dezvăluirea care a surprins pe toată lumea

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristian Boureanu acceptă provocarea celui mai sincer și direct joc: „Am / N-am”! Întrebările din cadrul testului nu l-au menajat deloc, iar una dintre tăblițe a scos la iveală o latură extrem de sensibilă și asumată a cunoscutului invitat. Pus în fața afirmației „Am/N-am plâns după o femeie”, Cristian Boureanu a ridicat sincer tăblița cu „AM”, recunoscând fără ocolișuri că dragostea l-a adus, în momentele de suferință, până în punctul în care a vărsat lacrimi.

Joi, 02.07.2026, 17:30