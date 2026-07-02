Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre rolul vieții lui! Totul despre cum este în ipostaza de tată

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Dincolo de viața publică agitată, de succesul în afaceri, de politică sau de experiențele extreme de la Survivor, există un rol care îi definește întreaga existență și pe care îl consideră, fără ezitare, cel mai important: rolul de tată. Cristian Boureanu lasă deoparte masca de om puternic și vorbește cu o sensibilitate rară despre ce înseamnă părințenia pentru el. Cum i-a schimbat viața venirea pe lume a copilului său, care au fost cele mai mari provocări în educarea lui și cum reușește să mențină o relație apropiată și bazată pe încredere.

Joi, 02.07.2026, 17:57