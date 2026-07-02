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Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre viața agitată și prietenia de o viață cu Alexandru Năstase

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristian Boureanu a avut, fără doar și poate, o viață intensă, cu de toate: succes, bani, politică, scandaluri și momente de cumpănă. În spatele imaginii publice, un rol extrem de important l-au jucat oamenii de lângă el, printre care și prietenul său de o viață, Alexandru Năstase. Denise pune punctul pe i și vrea să afle adevărul din spatele cortinei: după atâtea experiențe radicale și o viață trăită la intensitate maximă, cât de mult s-a schimbat, de fapt, Cristian Boureanu? A adus maturizarea și această prietenie strânsă o liniște în sufletul fostului politician, sau spiritul rebel a rămas la fel?
Joi, 02.07.2026, 18:00
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„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Logo show Joi, 02.07.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu rupe tăcerea la Denise Rifai! Cât de aproape a fost de pușcărie după scandalul din trafic

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu rupe tăcerea la Denise Rifai! Cât de aproape a fost de pușcărie după scandalul din trafic

Logo show Joi, 02.07.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre rolul vieții lui! Totul despre cum este în ipostaza de tată

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre rolul vieții lui! Totul despre cum este în ipostaza de tată

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:57 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu în adolescență! Paradoxul vieții de licean: „Am fost chiulangiu și totodată de nota 10!”

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu în adolescență! Paradoxul vieții de licean: „Am fost chiulangiu și totodată de nota 10!”

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu dă cărțile pe față la „Am / N-am”! Dezvăluirea care a surprins pe toată lumea

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu dă cărțile pe față la „Am / N-am”! Dezvăluirea care a surprins pe toată lumea

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Cum iubește Cristian Boureanu? Dezvăluiri sincere despre trecut, regrete și suferință

Furnicuțele 2026. Cum iubește Cristian Boureanu? Dezvăluiri sincere despre trecut, regrete și suferință

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:16 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, cum a ajuns concurent în Republica Dominicană dintr-o coincidență

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, cum a ajuns concurent în Republica Dominicană dintr-o coincidență

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru au discutat despre situațiile grele prin care au trecut

Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru au discutat despre situațiile grele prin care au trecut

Logo show Joi, 02.07.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 13. Dorian și Daniel, live pe Facebook cu fanii

Mireasa, sezonul 13. Dorian și Daniel, live pe Facebook cu fanii

Logo show Joi, 02.07.2026, 15:49
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