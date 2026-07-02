Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre viața agitată și prietenia de o viață cu Alexandru Năstase

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristian Boureanu a avut, fără doar și poate, o viață intensă, cu de toate: succes, bani, politică, scandaluri și momente de cumpănă. În spatele imaginii publice, un rol extrem de important l-au jucat oamenii de lângă el, printre care și prietenul său de o viață, Alexandru Năstase. Denise pune punctul pe i și vrea să afle adevărul din spatele cortinei: după atâtea experiențe radicale și o viață trăită la intensitate maximă, cât de mult s-a schimbat, de fapt, Cristian Boureanu? A adus maturizarea și această prietenie strânsă o liniște în sufletul fostului politician, sau spiritul rebel a rămas la fel?

Joi, 02.07.2026, 18:00