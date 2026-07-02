Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu în adolescență! Paradoxul vieții de licean: „Am fost chiulangiu și totodată de nota 10!”

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cum era Cristian Boureanu înainte de a intra în lumea afacerilor și a politicii, pe vremea când era doar un adolescent? Invitatul nostru dă timpul înapoi și povestește cu mult umor și nostalgie despre anii de liceu, dezvăluind un paradox de-a dreptul savuros! Deși recunoaște că nu era deloc un elev model din punct de vedere al disciplinei - „Am fost chiulangiu!”, spune el cu zâmbetul pe buze - reușea mereu să își repare absențele printr-o inteligență sclipitoare și rezultate excelente: „...și totodată de nota 10!”.

Joi, 02.07.2026, 17:45