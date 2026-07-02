Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Distracție maximă și destăinuiri neșteptate în cadrul unei noi provocări savuroase: Jocul Mușuroiului! Regulile sunt simple, dar extrem de interesante: sub cartolinele de pe masă se ascund numele unor vedete de top din România, iar invitatul nostru trebuie să tragă câte una și să îi atribuie, pe loc, o acțiune pe care ar face-o alături de ea. Cristian Boureanu nu a stat deloc pe gânduri când a dat peste prima cartolină: „Cu Inna aș ieși la o cafea!”, a mărturisit el cu zâmbetul pe buze.

Joi, 02.07.2026, 18:56