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Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu rupe tăcerea la Denise Rifai! Cât de aproape a fost de pușcărie după scandalul din trafic

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Întrebat în față, fără ocolișuri, „Mai sari ușor la bătaie?”, cunoscutul om de afaceri a oferit un răspuns tulburător, analizând la rece deznodământul celebrului său scandal de violență. Boureanu recunoaște fără filtre gravitatea momentului și presiunea uriașă de atunci, mărturisind un lucru care a lăsat pe toată lumea mască: „M-aș fi dus 7 ani la pușcărie!”. Vezi în clip cum explică el contextul acelei experiențe.
Joi, 02.07.2026, 18:40
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„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„S-a uitat numai la fundul meu!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Cristian Boureanu! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Joi, 02.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu la Jocul Mușuroiului! Ce vedetă celebră ar scoate la o cafea?

Logo show Joi, 02.07.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre viața agitată și prietenia de o viață cu Alexandru Năstase

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre viața agitată și prietenia de o viață cu Alexandru Năstase

Logo show Joi, 02.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre rolul vieții lui! Totul despre cum este în ipostaza de tată

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, despre rolul vieții lui! Totul despre cum este în ipostaza de tată

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:57 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu în adolescență! Paradoxul vieții de licean: „Am fost chiulangiu și totodată de nota 10!”

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu în adolescență! Paradoxul vieții de licean: „Am fost chiulangiu și totodată de nota 10!”

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu dă cărțile pe față la „Am / N-am”! Dezvăluirea care a surprins pe toată lumea

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu dă cărțile pe față la „Am / N-am”! Dezvăluirea care a surprins pe toată lumea

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Cum iubește Cristian Boureanu? Dezvăluiri sincere despre trecut, regrete și suferință

Furnicuțele 2026. Cum iubește Cristian Boureanu? Dezvăluiri sincere despre trecut, regrete și suferință

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:16 Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, cum a ajuns concurent în Republica Dominicană dintr-o coincidență

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, cum a ajuns concurent în Republica Dominicană dintr-o coincidență

Logo show Joi, 02.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru au discutat despre situațiile grele prin care au trecut

Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru au discutat despre situațiile grele prin care au trecut

Logo show Joi, 02.07.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 13. Dorian și Daniel, live pe Facebook cu fanii

Mireasa, sezonul 13. Dorian și Daniel, live pe Facebook cu fanii

Logo show Joi, 02.07.2026, 15:49
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