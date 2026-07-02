Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu rupe tăcerea la Denise Rifai! Cât de aproape a fost de pușcărie după scandalul din trafic

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Întrebat în față, fără ocolișuri, „Mai sari ușor la bătaie?”, cunoscutul om de afaceri a oferit un răspuns tulburător, analizând la rece deznodământul celebrului său scandal de violență. Boureanu recunoaște fără filtre gravitatea momentului și presiunea uriașă de atunci, mărturisind un lucru care a lăsat pe toată lumea mască: „M-aș fi dus 7 ani la pușcărie!”. Vezi în clip cum explică el contextul acelei experiențe.

Joi, 02.07.2026, 18:40