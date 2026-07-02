Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristian Boureanu acceptă o provocare inedită și extrem de solicitantă: „Testul Mușuroiului”! De data aceasta, nu este vorba doar despre un simplu interviu, ci despre un adevărat test de rezistență fizică și spontaneitate. Pus pe banda de alergare, Cristian Boureanu trebuie să își mențină ritmul și, în același timp, să răspundă rapid și sincer la o serie de întrebări incisive.

Joi, 02.07.2026, 17:16