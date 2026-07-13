Furnicuțele 2026. Culisele de la Te cunosc de undeva!. Cum l-a pregătit Crina Mardare pe Nicolai Tand pentru transformările muzicale

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nicolai Tand a vorbit deschis despre provocarea uriașă de a participa la show-ul transformărilor, „Te cunosc de undeva!”. Trecerea de la bucătărie la scenă, canto și coregrafii nu a fost deloc ușoară, iar profesoara de vocalize Crina Mardare a dezvăluit fără ocolișuri cum au fost primele interacțiuni la repetiții, mărturisind cu umor: „La început am înnebunit!”.

Luni, 13.07.2026, 18:10