Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonia Simionov jurnalistă? Drumul neașteptat de la Administrație Publică la televiziune

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sonia Simionov își deschide sufletul și povestește cum a început, de fapt, parcursul ei profesional și cum a ajuns să devină una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România. Deși inițial a urmat o cu totul altă cale și a absolvit Facultatea de Administrație Publică, destinul ei s-a schimbat radical în momentul în care a decis să urmeze cursurile unei școli de televiziune.

Vineri, 10.07.2026, 17:35