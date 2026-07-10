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Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonia Simionov jurnalistă? Drumul neașteptat de la Administrație Publică la televiziune

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Sonia Simionov își deschide sufletul și povestește cum a început, de fapt, parcursul ei profesional și cum a ajuns să devină una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România. Deși inițial a urmat o cu totul altă cale și a absolvit Facultatea de Administrație Publică, destinul ei s-a schimbat radical în momentul în care a decis să urmeze cursurile unei școli de televiziune.
Vineri, 10.07.2026, 17:35
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Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război

Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, în teatrele de operațiuni! Cum a ajuns jurnalist de război

Logo show Vineri, 10.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren

Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Joc de atenție cu Lora și Sonia Simionov! Cine a câștigat proba

Furnicuțele 2026. Joc de atenție cu Lora și Sonia Simionov! Cine a câștigat proba

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:28 Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri despre prietenia cu Sonia Simionov: „A fost o chimie bună de la început”

Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri despre prietenia cu Sonia Simionov: „A fost o chimie bună de la început”

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:12 Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, de la jurnalismul clasic la newsfluencer. Cum a ajuns conoscută și în online

Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, de la jurnalismul clasic la newsfluencer. Cum a ajuns conoscută și în online

Logo show Vineri, 10.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Ce cuplu va dormi în camera matrimonială

Mireasa, sezonul 13. Ce cuplu va dormi în camera matrimonială

Logo show Vineri, 10.07.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia sunt în cursa de eliminare alături de Mihai și Daniela

Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia sunt în cursa de eliminare alături de Mihai și Daniela

Logo show Vineri, 10.07.2026, 15:43 Mireasa, sezonul 13. Interacțiuni între Daniel și Claudia: Mi-a dăruit un elastic de păr!

Mireasa, sezonul 13. Interacțiuni între Daniel și Claudia: Mi-a dăruit un elastic de păr!

Logo show Vineri, 10.07.2026, 15:38 Mireasa, sezonul 13. Intervenția mamei lui Mihai a provocat o ruptură între el și Daniela

Mireasa, sezonul 13. Intervenția mamei lui Mihai a provocat o ruptură între el și Daniela

Logo show Vineri, 10.07.2026, 15:30 Mireasa, sezonul 13. Pe cine va susține doamna Mihaela în finală dintre Alan și Sebastian

Mireasa, sezonul 13. Pe cine va susține doamna Mihaela în finală dintre Alan și Sebastian

Logo show Vineri, 10.07.2026, 15:00 Mireasa, sezonul 13. Tensiuni între mame! Ce și-au spus doamna Mihaela și doamna Cătălina

Mireasa, sezonul 13. Tensiuni între mame! Ce și-au spus doamna Mihaela și doamna Cătălina

Logo show Vineri, 10.07.2026, 14:33 Mireasa, sezonul 13. Cuvinte grele și replici tăioase între Ema - Alan și Sebastian - Amalia

Mireasa, sezonul 13. Cuvinte grele și replici tăioase între Ema - Alan și Sebastian - Amalia

Logo show Vineri, 10.07.2026, 14:25
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