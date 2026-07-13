Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria lui Nicolai Tand la țară, în Maramureș: „Munca câmpului, simplitate și gustul de neuitat”

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Îndrăgitul chef Nicolai Tand ne invită într-o călătorie emoționantă în timp, direct în mijlocul copilăriei sale trăite pe ulițele din Maramureș. Într-o confesiune plină de nostalgie și căldură, Nicolai povestește despre frumusețea aspră, dar curată, a vieții la țară: de la zilele lungi dedicate muncii câmpului și oboseala dulce de la finalul zilei, până la mirosul inconfundabil al fânului proaspăt cosit.

Luni, 13.07.2026, 17:10