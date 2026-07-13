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Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria lui Nicolai Tand la țară, în Maramureș: „Munca câmpului, simplitate și gustul de neuitat”

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Îndrăgitul chef Nicolai Tand ne invită într-o călătorie emoționantă în timp, direct în mijlocul copilăriei sale trăite pe ulițele din Maramureș. Într-o confesiune plină de nostalgie și căldură, Nicolai povestește despre frumusețea aspră, dar curată, a vieții la țară: de la zilele lungi dedicate muncii câmpului și oboseala dulce de la finalul zilei, până la mirosul inconfundabil al fânului proaspăt cosit.
Luni, 13.07.2026, 17:10
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Furnicuțele 2026. Prietenie adevărată dincolo de granițe! Samuel Cardineaux, vizită surpriză pentru Nicolai Tand

Furnicuțele 2026. Prietenie adevărată dincolo de granițe! Samuel Cardineaux, vizită surpriză pentru Nicolai Tand

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. La 20 de ani a fugit din țară și a fost prins la graniță! Nicolai Tand, povestea drumului spre Paris: Vindeam ziare!

Furnicuțele 2026. La 20 de ani a fugit din țară și a fost prins la graniță! Nicolai Tand, povestea drumului spre Paris: Vindeam ziare!

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:39 Furnicuțele 2026. Joc la testul mușuroiului! Nicolai Tand, provocat să ghicească totul doar prin simțul olfactiv

Furnicuțele 2026. Joc la testul mușuroiului! Nicolai Tand, provocat să ghicească totul doar prin simțul olfactiv

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:28 Furnicuțele 2026. Nicolai Tand povestește momentul care i-a marcat copilăria și decizia de a pleca la muncă în străinătate

Furnicuțele 2026. Nicolai Tand povestește momentul care i-a marcat copilăria și decizia de a pleca la muncă în străinătate

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Nicolai Tand, cetățean de onoare la Rozavlea, satul natal: „Aici mă încarc de fiecare dată”

Furnicuțele 2026. Nicolai Tand, cetățean de onoare la Rozavlea, satul natal: „Aici mă încarc de fiecare dată”

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:00 Furnicuțele 2026. Farfurii cu poveste! Nicolai Tand, episod emoționant alături de sora lui, Anuța

Furnicuțele 2026. Farfurii cu poveste! Nicolai Tand, episod emoționant alături de sora lui, Anuța

Logo show Luni, 13.07.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Cum au reacționat fetele după ce au văzut imaginile cu dansatoarele de la petrecerea burlacilor

Mireasa sezonul 13. Cum au reacționat fetele după ce au văzut imaginile cu dansatoarele de la petrecerea burlacilor

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:58 Mireasa sezonul 13. Petrecerea burlăcițelor. Fetele, noapte de neuitat la mare!

Mireasa sezonul 13. Petrecerea burlăcițelor. Fetele, noapte de neuitat la mare!

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:48 Mireasa sezonul 13. Imagini de la petrecerea burlacilor Cum s-au distrat concurenții

Mireasa sezonul 13. Imagini de la petrecerea burlacilor Cum s-au distrat concurenții

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:21 Mireasa sezonul 13. Denis, discuții în contradictoriu cu Claudia și Daniela

Mireasa sezonul 13. Denis, discuții în contradictoriu cu Claudia și Daniela

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:12 Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia sunt în conflict cu doamna Mihaela: ”Căutați ceartă?”

Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia sunt în conflict cu doamna Mihaela: ”Căutați ceartă?”

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:07 Mireasa sezonul 13. Daniela, în lacrimi după un moment de incertitudine cu Mihai

Mireasa sezonul 13. Daniela, în lacrimi după un moment de incertitudine cu Mihai

Logo show Luni, 13.07.2026, 14:44
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