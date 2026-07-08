Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Giulia și Vlad Huidu

Episodul 58 din data de 8 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Povestea de dragoste dintre Giulia și soțul ei, Vlad Huidu, durează de aproape 19 ani, însă relația lor nu a fost lipsită de provocări. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu peste două decenii, pe platoul unei emisiuni TV, unde Vlad lucra în echipa de producție. La început au fost doar prieteni, iar primul pas spre o relație a venit abia după câțiva ani, în timpul unui teambuilding.

Miercuri, 08.07.2026, 17:10