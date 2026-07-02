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Furnicuțele 2026. Cum iubește Cristian Boureanu? Dezvăluiri sincere despre trecut, regrete și suferință

Episodul 54 din data de 2 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristian Boureanu se dezbracă de secrete și vorbește cu o sinceritate debordantă despre cel mai vulnerabil aspect al vieții sale: dragostea. Întrebat direct dacă are regrete, dacă îi pare rău după vreo femeie pe care a pierdut-o de-a lungul timpului sau dacă a cunoscut gustul amar al suferinței din iubire, cunoscutul om de afaceri nu s-a ferit de răspunsuri. „Am suferit din dragoste, am fost și părăsit, am și părăsit”, mărturisește el, dând de înțeles că dincolo de imaginea de bărbat puternic se ascund povești intense și momente de cumpănă.
Joi, 02.07.2026, 17:20
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Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

Furnicuțele 2026. Cristian Boureanu, testat sub presiune maximă! Răspunde la întrebări în timp ce aleargă pe bandă

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Logo show Joi, 02.07.2026, 11:48
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