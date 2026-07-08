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Furnicuțele 2026. De la ce pornesc certurile în cuplul Giulia și Vlad Huidu

Episodul 58 din data de 8 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Giulia și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și sunt părinții a doi copii. Artista spune că diferențele dintre ei au devenit, în timp, un avantaj: ea este mai calmă și echilibrată, în timp ce Vlad este impulsiv, însă tocmai această complementaritate i-a ajutat să construiască o relație care rezistă de aproape două decenii.
Miercuri, 08.07.2026, 17:35
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Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:54 Furnicuțele 2026. Oase, o nouă provocare pentru Giulia! A trebuit să cânte cu gura plină cu apă!

Furnicuțele 2026. Oase, o nouă provocare pentru Giulia! A trebuit să cânte cu gura plină cu apă!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Furnicuțele 2026. Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria Giuliei și când au fost primii pași spre cariera muzicală

Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria Giuliei și când au fost primii pași spre cariera muzicală

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. O nouă provocare pentru Giulia și Vlad Huidu. Cât de bine știu citească pe buze reciproc

Furnicuțele 2026. O nouă provocare pentru Giulia și Vlad Huidu. Cât de bine știu citească pe buze reciproc

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Ce sfaturi au primit Giulia și Vlad Huidu de la copiii lor

Furnicuțele 2026. Ce sfaturi au primit Giulia și Vlad Huidu de la copiii lor

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Giulia și Vlad, la testul mușuroiului. Cuplul a învâțat Dansul Pinguinului

Furnicuțele 2026. Giulia și Vlad, la testul mușuroiului. Cuplul a învâțat Dansul Pinguinului

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Giulia și Vlad Huidu

Furnicuțele 2026. Cum a început povestea de iubire dintre Giulia și Vlad Huidu

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Care este visul Giuliei Angelescu: A fost una dintre pasiunile mele!

Furnicuțele 2026. Care este visul Giuliei Angelescu: A fost una dintre pasiunile mele!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Fetele au fost la proba rochiilor de mireasă

Mireasa, sezonul 13. Fetele au fost la proba rochiilor de mireasă

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, declarații și tachinări! Ce și-au spus

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, declarații și tachinări! Ce și-au spus

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 15:46
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