Furnicuțele 2026. De la ce pornesc certurile în cuplul Giulia și Vlad Huidu

Episodul 58 din data de 8 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Giulia și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și sunt părinții a doi copii. Artista spune că diferențele dintre ei au devenit, în timp, un avantaj: ea este mai calmă și echilibrată, în timp ce Vlad este impulsiv, însă tocmai această complementaritate i-a ajutat să construiască o relație care rezistă de aproape două decenii.

Miercuri, 08.07.2026, 17:35