Furnicuțele 2026. Declarații savuroase despre Vlad Gherman! Finul lui l-a dat de gol: „Născut sub semnul proteinei”

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Finul lui Vlad Gherman a oferit o serie de declarații extrem de amuzante despre transformarea fizică a nașului său. Acesta l-a dat de gol și a glumit pe seama orelor petrecute de Vlad la sală, spunând că actorul are acum două mari iubiri: pe soția lui, Oana, și... proteina. Mai mult, finul a stârnit hohote de râs după ce a adăugat că Vlad este „născut sub semnul proteinei și are ascendent în creatină”.

Marti, 07.07.2026, 18:03