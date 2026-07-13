Furnicuțele 2026. Farfurii cu poveste! Nicolai Tand, episod emoționant alături de sora lui, Anuța

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Gustul copilăriei se împletește cu cele mai dragi amintiri într-un nou episod de-a dreptul emoționant din proiectul de suflet al lui Nicolai Tand, „Farfurii cu poveste”. Cu ochii plini de căldură, sora lui, Anuța a vorbit despre cum este Nicolai dincolo de camerele de filmat, mărturisind că are un suflet incredibil de bun și că i-a fost întotdeauna alături în momentele cheie ale vieții.

Luni, 13.07.2026, 17:00