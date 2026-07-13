Furnicuțele 2026. Joc între Nicolai Tand și prietenul lui, Samuel! Cui îi cade oul, a pierdut

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nicolai Tand și cel mai bun prieten al său din Franța, Samuel Cardineaux, sunt aruncați direct într-o provocare de zile mari. Regulile sunt simple, dar pline de suspans: cei doi trebuie să paseze un ou într-un mod complet imprevizibil, iar la cine se sparge sau cade oul, pierde instant și trebuie să îndure o pedeapsă.

Luni, 13.07.2026, 18:00