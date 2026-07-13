Furnicuțele 2026. Joc la testul mușuroiului! Nicolai Tand, provocat să ghicească totul doar prin simțul olfactiv

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nicolai Tand, este pus în fața unei provocări pe cât de amuzante, pe atât de dificile: „Testul mușuroiului”. Cu ochii complet acoperiți și fără a avea voie să folosească simțul tactil, Nicolai trebuie să își pună la bătaie experiența olfactivă pentru a ghici ce ingrediente sau obiecte i se pun în față.

Luni, 13.07.2026, 17:28