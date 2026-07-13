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Furnicuțele 2026. La 20 de ani a fugit din țară și a fost prins la graniță! Nicolai Tand, povestea drumului spre Paris: Vindeam ziare!

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nicolai Tand a rememorat momentul de cotitură din tinerețe: la doar 20 de ani, mânat de dorința unui trai mai bun, a fugit ilegal din țară. Drumul spre Paris a fost însă presărat cu obstacole uriașe, a fost prins la granița dintre Ungaria și Austria și a petrecut o săptămână de coșmar într-un centru de detenție din Budapesta. Nicolai povestește fără ascunzișuri despre sacrificiile uriașe din acea perioadă, inclusiv despre lunile în care a trebuit să se adăpostească și să muncească din greu pentru a supraviețui: „Eram salahorul comunei în Serbia”.
Luni, 13.07.2026, 17:39
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Furnicuțele 2026. Prietenie adevărată dincolo de granițe! Samuel Cardineaux, vizită surpriză pentru Nicolai Tand

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Mireasa sezonul 13. Petrecerea burlăcițelor. Fetele, noapte de neuitat la mare!

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Logo show Luni, 13.07.2026, 15:12 Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia sunt în conflict cu doamna Mihaela: ”Căutați ceartă?”

Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia sunt în conflict cu doamna Mihaela: ”Căutați ceartă?”

Logo show Luni, 13.07.2026, 15:07 Mireasa sezonul 13. Daniela, în lacrimi după un moment de incertitudine cu Mihai

Mireasa sezonul 13. Daniela, în lacrimi după un moment de incertitudine cu Mihai

Logo show Luni, 13.07.2026, 14:44
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