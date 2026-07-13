Furnicuțele 2026. La 20 de ani a fugit din țară și a fost prins la graniță! Nicolai Tand, povestea drumului spre Paris: Vindeam ziare!

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nicolai Tand a rememorat momentul de cotitură din tinerețe: la doar 20 de ani, mânat de dorința unui trai mai bun, a fugit ilegal din țară. Drumul spre Paris a fost însă presărat cu obstacole uriașe, a fost prins la granița dintre Ungaria și Austria și a petrecut o săptămână de coșmar într-un centru de detenție din Budapesta. Nicolai povestește fără ascunzișuri despre sacrificiile uriașe din acea perioadă, inclusiv despre lunile în care a trebuit să se adăpostească și să muncească din greu pentru a supraviețui: „Eram salahorul comunei în Serbia”.

Luni, 13.07.2026, 17:39