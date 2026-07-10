Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri despre prietenia cu Sonia Simionov: „A fost o chimie bună de la început”

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Lora vorbește deschis și cu multă căldură despre una dintre cele mai strânse și sincere relații de prietenie din viața ei: legătura cu jurnalista Sonia Simionov. Artista a povestit cu nostalgie cum s-au cunoscut cele două și ce a făcut ca legătura lor să devină atât de puternică într-un timp extrem de scurt, mărturisind: „A fost o chimie bună de la început”.

Vineri, 10.07.2026, 17:12