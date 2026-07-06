Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni cutremurătoare despre nașterea fiului ei: „A fost o cumpănă mare!”

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maria Buză își deschide sufletul și vorbește despre cel mai intens, dar și cel mai dificil moment din întreaga sa existență: nașterea fiului ei. Deși astăzi se bucură de un băiat minunat, artista mărturisește că venirea lui pe lume a reprezentat un punct major de cotitură și o cumpănă uriașă, în care viața i-a fost pusă la grea încercare. Cu o sinceritate izbitoare și multă emoție, îndrăgita actriță povestește prin ce stări a trecut, cum a găsit puterea de a lupta în acele momente critice și cum această experiență de la granița dintre viață și moarte i-a reconfigurat complet prioritățile.

Luni, 06.07.2026, 17:49