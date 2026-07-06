Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni despre prieteniile adevărate și relația specială cu Silviu Biriș

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maria Buză vorbește cu căldură despre prieteniile adevărate din breasla actorilor! Îndrăgita artistă își deschide sufletul și analizează cum se nasc și cum rezistă legăturile de camaraderie în spatele cortinei, dincolo de aplauze și lumina reflectoarelor. Un loc cu totul special în confesiunile ei îl ocupă Silviu Biriș, colegul de scenă alături de care a împărțit nenumărate momente memorabile.

„Am fost la terapie de cuplu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

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