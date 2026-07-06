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Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni despre prieteniile adevărate și relația specială cu Silviu Biriș

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maria Buză vorbește cu căldură despre prieteniile adevărate din breasla actorilor! Îndrăgita artistă își deschide sufletul și analizează cum se nasc și cum rezistă legăturile de camaraderie în spatele cortinei, dincolo de aplauze și lumina reflectoarelor. Un loc cu totul special în confesiunile ei îl ocupă Silviu Biriș, colegul de scenă alături de care a împărțit nenumărate momente memorabile.
Luni, 06.07.2026, 18:28
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„Am fost la terapie de cuplu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Am fost la terapie de cuplu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 06.07.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Maria Buză! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Maria Buză! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Luni, 06.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Maria Buză contra cronometru! Cât de repede ghicește piese populare

Furnicuțele 2026. Maria Buză contra cronometru! Cât de repede ghicește piese populare

Logo show Luni, 06.07.2026, 18:16 Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri de la Te cunosc de undeva!: „Nu credeam că pot să cânt rock!”

Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri de la Te cunosc de undeva!: „Nu credeam că pot să cânt rock!”

Logo show Luni, 06.07.2026, 18:08 Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni cutremurătoare despre nașterea fiului ei: „A fost o cumpănă mare!”

Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni cutremurătoare despre nașterea fiului ei: „A fost o cumpănă mare!”

Logo show Luni, 06.07.2026, 17:49 Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri cu umor despre nunta de argint: „Ne iubim la fel de mult!”

Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri cu umor despre nunta de argint: „Ne iubim la fel de mult!”

Logo show Luni, 06.07.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni emoționante despre soțul ei, George

Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni emoționante despre soțul ei, George

Logo show Luni, 06.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni din culise. Cum își stăpânește emoțiile înainte de a urca pe scenă

Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni din culise. Cum își stăpânește emoțiile înainte de a urca pe scenă

Logo show Luni, 06.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast

Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 13. Roast acid între concurenți! Ce glume au făcut

Mireasa, sezonul 13. Roast acid între concurenți! Ce glume au făcut

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:41 Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:33 Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:02
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