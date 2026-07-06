Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni din culise. Cum își stăpânește emoțiile înainte de a urca pe scenă

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Deși este una dintre cele mai versatile, energice și iubite actrițe din România, Maria Buză recunoaște că întâlnirea cu publicul vine de fiecare dată la pachet cu un val uriaș de trăiri! În acest clip, îndrăgita artistă vorbește cu o sinceritate cuceritoare despre tracul și emoțiile copleșitoare care o încearcă în culise, chiar cu câteva minute înainte ca cortina să se ridice. Află ce se întâmplă în sufletul unui actor dincolo de zâmbetul afișat pe scenă, care sunt micile ei secrete sau ritualuri pentru a se relaxa și ce anume o face să se simtă cu adevărat confortabil și în siguranță în fața spectatorilor.

Luni, 06.07.2026, 17:00