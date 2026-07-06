Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni emoționante despre soțul ei, George

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maria Buză și soțul ei, George Pătrașcu, formează unul dintre cele mai sudate, respectate și frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, fiind parteneri de excepție atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. În acest clip, îndrăgita artistă face confesiuni extrem de sincere și pline de căldură despre căsnicia lor, vorbind fără ocolișuri despre cum reușesc să mențină aprinsă flacăra iubirii după atâția ani de armonie.

Luni, 06.07.2026, 17:10