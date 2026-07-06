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Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni emoționante despre soțul ei, George

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maria Buză și soțul ei, George Pătrașcu, formează unul dintre cele mai sudate, respectate și frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, fiind parteneri de excepție atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. În acest clip, îndrăgita artistă face confesiuni extrem de sincere și pline de căldură despre căsnicia lor, vorbind fără ocolișuri despre cum reușesc să mențină aprinsă flacăra iubirii după atâția ani de armonie.
Luni, 06.07.2026, 17:10
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Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni din culise. Cum își stăpânește emoțiile înainte de a urca pe scenă

Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni din culise. Cum își stăpânește emoțiile înainte de a urca pe scenă

Logo show Luni, 06.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast

Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 13. Roast acid între concurenți! Ce glume au făcut

Mireasa, sezonul 13. Roast acid între concurenți! Ce glume au făcut

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:41 Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:33 Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Logo show Luni, 06.07.2026, 15:02 Mireasa, sezonul 13. Prima ceartă serioasă între Giulia și Alexandru

Mireasa, sezonul 13. Prima ceartă serioasă între Giulia și Alexandru

Logo show Luni, 06.07.2026, 14:35 Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Mihai pe Daniela

Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Mihai pe Daniela

Logo show Luni, 06.07.2026, 14:30 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Camelia Oprea, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Camelia Oprea, câștigătoarea zilei

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:37 Super Neatza. Cum influențează stilul de viață sănătatea părulul

Super Neatza. Cum influențează stilul de viață sănătatea părulul

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:20 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:17 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Iulia Luca, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Iulia Luca, candidata zilei

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:15 Super Neatza. Care sunt criteriile după care instanța stabileşte custodia şi domiciliul copilului după divorţ

Super Neatza. Care sunt criteriile după care instanța stabileşte custodia şi domiciliul copilului după divorţ

Logo show Luni, 06.07.2026, 10:02
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