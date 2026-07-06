Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri cu umor despre nunta de argint: „Ne iubim la fel de mult!”

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Maria Buză și George Pătrașcu formează unul dintre cele mai sudate și iubite cupluri din showbiz-ul românesc, iar fanii se întreabă deja cum vor sărbători nunta de argint! Recunoscută pentru umorul ei debordant și sinceritatea debordantă, îndrăgita artistă vorbește deschis despre cum privește acest moment special.

Luni, 06.07.2026, 17:30