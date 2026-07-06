Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri de la Te cunosc de undeva!: „Nu credeam că pot să cânt rock!”

Episodul 56 din data de 6 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. „Te cunosc de undeva!” a reprezentat pentru Maria Buză o scenă a marilor provocări, unde talentul ei nativ a fost pus la încercare în cele mai neșteptate moduri! În acest clip, îndrăgita artistă rememorează transformările spectaculoase care au intrat în istoria show-ului și vorbește despre momentul în care ruleta i-a testat cu adevărat limitele.

Luni, 06.07.2026, 18:08