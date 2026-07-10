Furnicuțele 2026. Mărturii cutremurătoare! Sonia Simionov povestește impactul emoțional al unui caz de suicid pe teren

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Jurnalismul de teren vine la pachet cu momente de o încărcătură emoțională extrem de greu de gestionat. Sonia Simionov vorbește cu multă sinceritate despre unul dintre cele mai dificile și traumatizante momente trăite în întreaga sa carieră de reporter: cazul de suicid al unei femei în zona Amzei, petrecut în anul 2015. Cunoscuta jurnalistă explică ce înseamnă să fii martor la o asemenea tragedie, cum reușești să îți păstrezi profesionalismul în fața camerelor atunci când ești dărâmat pe interior și care sunt sechelele psihologice cu care un reporter rămâne după un astfel de eveniment de impact.

Vineri, 10.07.2026, 17:45