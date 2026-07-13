Furnicuțele 2026. Nicolai Tand povestește momentul care i-a marcat copilăria și decizia de a pleca la muncă în străinătate

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Celebrul chef Nicolai Tand deschide un capitol dureros din trecutul său și vorbește despre momentul în care tatăl lui s-a stins din viață, pe când el avea doar 12 ani, o tragedie în fața căreia simte că „lumea s-a oprit”. Rămas fără un sprijin esențial la o vârstă atât de fragedă, Nicolai explică cum această pierdere uriașă l-a forțat să se maturizeze înainte de vreme și de ce a făcut o alegere radicală pentru viitorul său: a preferat să se apuce imediat de muncă pentru a-și ajuta familia, punând pe plan secund studiile.

Luni, 13.07.2026, 17:20