Furnicuțele 2026. Prietenie adevărată dincolo de granițe! Samuel Cardineaux, vizită surpriză pentru Nicolai Tand

Episodul 61 din data de 13 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nicolai Tand a avut parte de surpriza vieții lui chiar în direct, în platoul emisiunii. Samuel Cardineaux, cel mai bun prieten al său din perioada petrecută în Franța și omul care i-a fost alături în cele mai grele, dar și cele mai frumoase momente ale tinereții, a intrat pe neașteptate în platou. Reacția celebrului chef a fost de-a dreptul copleșitoare: „Nu pot să cred!”.

Luni, 13.07.2026, 17:50