Furnicuțele 2026. Sonia Simionov, de la jurnalismul clasic la newsfluencer. Cum a ajuns conoscută și în online

Episodul 60 din data de 10 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Jurnalismul se mută pe internet, iar conceptul de „newsfluencer” devine noul standard în media! Sonia Simionov vine în platou pentru a explica în detaliu ce înseamnă acest fenomen și cum a ajuns să folosească rețelele de socializare ca instrumente principale pentru updatarea și verificarea rapidă a informației.

Vineri, 10.07.2026, 17:00