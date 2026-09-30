Furnicuțele 2026. Fiica Doinei Melinte, dezvăluiri despre divorțul părinților: Nu le-am simțit lipsa, pentru că au trăit în aceeași casă!

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Concurenții Asia Express au intrat în casele chinezilor care locuiesc în blocuri cu 28 de etaje. Ce au primit la masă

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Cum arată blocurile unde s-au cazat concurenții Asia Express în China. Detaliul ce i-a fascinat: „Totul e pe amprentă, frate!”

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Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Maurice Munteanu, uluit de surpriza Irinei: „Nu cred! Tănțica!”

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