Furnicuțele 2026. Fiica Doinei Melinte, dezvăluiri despre divorțul părinților: Nu le-am simțit lipsa, pentru că au trăit în aceeași casă!
Episodul 17 din data de 30 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Daiana Haruț, fiica Doinei Melinte, a vorbit despre divorțul părinților și despre perioada în care a crescut alături de ei. Avea doar 3 ani când părinții au divorțat, însă aceștia au continuat să locuiască în aceeași casă. „Eu nu am știut, am aflat foarte târziu”, a spus Daiana Haruț.
Miercuri, 30.09.2026, 18:46