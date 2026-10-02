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(P) Ecuația rezistenței: ce se ascunde în spatele unui logo de munte

Există branduri care supraviețuiesc tendințelor și există branduri care le definesc.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 16:44 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 16:46
Descoperă cum alegi geaca potrivită pentru tine | pexels.com
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O geacă nu este doar un articol de îmbrăcăminte - este o decizie de echipament, luată cu aceeași seriozitate cu care un alpinist își alege coarda.

Tehnologie care lucrează, nu doar arată bine

Cei mai mulți oameni văd o geacă impermeabilă și se opresc la aspect. Dar în spatele unui model The North Face stau ani de testare în condiții reale - de la Himalaya la Patagonia.

Tehnologia DryVent, de exemplu, este membrana proprie a brandului, concepută să respire și să reziste simultan la ploaie.

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Diferența față de modele generice devine evidentă după primul sezon de utilizare intensă. O jachetă The North Face își menține proprietățile hidrofuge semnificativ mai bine decât alternativele de buget comparabil, datorită tratamentului DWR aplicat pe fibre, nu doar pe suprafață.

Brandul produce și modele cu izolație sintetică Thermoball - bile minuscule care imită structura pufulețelor naturale și își păstrează căldura chiar și în condiții umede. Acesta este avantajul concret față de puful clasic, care devine ineficient când se udă.

Cum alegi geaca The North Face potrivită nevoilor tale

Nu orice model se potrivește oricărei activități. Înainte de a cumpăra, este util să știi ce tip de jachetă corespunde utilizării tale reale:

  • Modele hardshell (ex: Dryzzle, Steep Series) - pentru condiții extreme, fără izolație, destinate layering-ului
  • Modele softshell - flexibile, respirabile, potrivite pentru activități aerobice pe vreme variabilă
  • Modele cu izolație sintetică (ex: Thermoball Eco) - raport bun greutate-căldură, reciclabile
  • Modele cu puf natural (ex: McMurdo Parka) - căldură maximă pentru temperaturi foarte scăzute
  • Modele urbane (ex: 1996 Retro Nuptse) - stil recunoscut, utilizare casual și oraș

Fiecare categorie are un scop clar. Cumpărarea unui model hardshell pentru plimbări în parc înseamnă plata unui suprapret nejustificat. Invers, un model urban nu va rezista la drumeții serioase. O geacă The North Face din seria Apex, de pildă, este ideală pentru alergat pe munte sau schi de tură, unde transpirația este constantă și temperatura variabilă. Nu este concepută pentru bivuac la altitudine.

Colecțiile variază și în funcție de angajamentul față de sustenabilitate. Linia Eco folosește materiale reciclate - poliester din sticle PET, puf cu certificare RDS (Responsible Down Standard) - fără compromisuri de performanță. O geacă The North Face cumpărată dintr-un magazin autorizat vine cu garanție și acces la programul Clothes the Loop, prin care poți returna echipamentul vechi pentru reciclare.

Diferența dintre o achiziție bună și una excelentă stă în întrebările pe care ți le pui înainte - și în răspunsurile pe care un brand cu 60 de ani de experiență montană ți le oferă prin fiecare cusătură.

Tu știi deja ce condiții vei înfrunta sau alegi geaca mai întâi și descoperi traseul după?

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