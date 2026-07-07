Furnicuțele 2026. Tatăl lui Vlad Gherman a crezut că actoria nu e o meserie, în timp ce mama l-a înscris la castinguri: „Trebuia să dau la Medicină”

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman și mama lui au oferit detalii neștiute despre începuturile grele ale actorului în carieră. Mama lui a dezvăluit public ce iubește cel mai mult la fiul său și cum a ales să aibă încredere în talentul lui încă de la început. Discuția a scos la iveală și o tensiune din familie: în timp ce tatăl lui Vlad a considerat că actoria nu este o meserie serioasă din care poți trăi, mama lui a fost cea care a riscat, l-a încurajat și l-a înscris pe ascuns la castingul care i-a schimbat viața.

Marti, 07.07.2026, 17:54