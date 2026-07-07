Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, amintiri din copilărie! Mama lui a venit în platou: „Mi-e frică de ce o să povestească!”

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman a fost invitat să depene amintiri din copilărie. Momentul a devenit cu adevărat emoționant și amuzant când mama lui și-a făcut apariția în emisiune. Speriat că secretele din trecut ar putea ieși la iveală, cu o fire glumeață, Vlad a reacționat imediat: „Mi-e frică de ce o să povestească!”.

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