Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, amintiri din copilărie! Mama lui a venit în platou: „Mi-e frică de ce o să povestească!”
Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman a fost invitat să depene amintiri din copilărie. Momentul a devenit cu adevărat emoționant și amuzant când mama lui și-a făcut apariția în emisiune. Speriat că secretele din trecut ar putea ieși la iveală, cu o fire glumeață, Vlad a reacționat imediat: „Mi-e frică de ce o să povestească!”.
Marti, 07.07.2026, 17:41